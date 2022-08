Möglicher Lieferstopp Moskaus : Was passiert, wenn das Gas wegbleibt?

„Niemals das Heft des Handelns aus der Hand geben“: Blick in die Leitstelle der EWE in Oldenburg Bild: Domenic Driessen

Hinten in der Ecke liegen alte Landkarten. Im Nordwesten Deutschlands ist ein Kreis eingezeichnet: „Dämme drohen zu brechen“, hat jemand mit farbigem Stift hineingemalt. An der Nordsee weitere Kreise: „Deichsperrung“, „Überflutungen drohen“, steht darin. „Das war ein Überflutungsszenario mit anschließender Evakuierung“, erinnert sich Uwe Langer. „Blackout beim Strom, Ausfall der Wasserversorgung und Gebäudesprengungen gab es bei uns auch. Pandemie haben wir ebenfalls schon geübt – vor Corona.“

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover.



Nun allerdings droht ein Ernstfall: Wenn der Kreml den europäischen Ländern den Gashahn zudreht, gefährdet das im besonders abhängigen Industrieland Deutschland die Versorgung von Millionen Haushalten und Betrieben. Auch beim Energieversorger EWE in Oldenburg bereitet man sich auf eine akute Gasnotlage vor. „Hier gibt es tatsächlich einen Knopf, auf den wir drücken, und dann kommen unsere Leute zu einer Krisensitzung zusammen“, erzählt Uwe Langer. „Am Tag, als der Krieg ausbrach, hatten wir unser erstes Treffen.“

Langer ist Maschinenbauer und kümmert sich bei EWE seit dreißig Jahren um die Gasversorgung, inzwischen als Entwicklungsleiter Energiesysteme. Die genaue Adresse der Netzleitstelle des Versorgers darf nicht genannt werden. Das Areal ist eingezäunt und wird von Kameras überwacht. Im Gebäude gibt es weitere Sicherheitszonen, es gilt eine strenge Maskenpflicht. Die Mitarbeiter müssen die Strom-, Gas- und Wasserin­frastruktur rund um die Uhr überwachen. „Für den Notfall verfügen wir hier auch über ausreichend Strom, Essen und Betten“, erklärt der Elektroingenieur Tim Lüken, der den Standort leitet. „Wir verfügen auch über Ersatzleitwarten in der Hinterhand, falls dieses Gebäude nicht mehr genutzt werden kann.“

„Niemals das Heft des Handelns aus der Hand geben“

Von der EWE-Netzleitstelle wird nicht nur die Gasversorgung im Westen Niedersachsens überwacht, sondern auch einige Regionen in Brandenburg sowie die Insel Rügen. Denn der einst bloß für den Raum Oldenburg zuständige Energieversorger ist mit der Zeit gewachsen. Das Unternehmen, das mehrheitlich in den Händen der Kommunen aus dem Oldenburger Land liegt, gilt in der Branche mittlerweile als Nummer fünf hinter den vier großen Konzernen Eon, RWE, Vattenfall und EnBW. Das mag auch damit zu tun haben, dass der Nordwesten Niedersachsens in Sachen Gas häufig eine Pionierrolle innehatte.

Uwe Langer führt in das Herzstück des Gebäudes, die Gasnetzleitstelle. In dem Raum überwachen zwei Mitarbeiter rund um die Uhr den Fluss des Gases im gesamten Netz. Verästelte Schaltpläne an den Wänden sucht man vergebens. Die Mitarbeiter sitzen vor jeweils zehn Bildschirmen, auf denen sie das gesamte Geschehen vor sich sehen. An der Decke beginnt eine orange Warnlampe zu leuchten. Kurze Zeit später kommt ein akustisches Signal hinzu. „Ist anscheinend ein dringender Fall“, sagt Langer und erkundigt sich nach dem Anlass. In einer Tankstelle bei Frankfurt (Oder) ist bei einem Sensor der Taupunktgrenzwert überschritten worden. Eine Gefahr für das Netz besteht nicht. „Da fährt jetzt jemand raus. Meldungen dieser Art kommen hier ständig rein und werden dann abgearbeitet“, sagt Langer.