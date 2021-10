Mitgliederbefragung : Der CDU droht große Unruhe

In der Hand der Parteimitglieder: Paul Ziemiak am Samstag Bild: dpa

Ist das nun ein beeindruckendes Zeichen von Stärke, dass die CDU sich fünf Wochen nach der Bundestagswahl, die für sie verheerend ausging, mehr als 300 Kreisvorsitzenden in Berlin zusammentrommelt und die personelle Zukunft wohl in die Hände der Parteimitglieder legen wird? Oder ist es das genaue Gegenteil: ein eindeutiges Zeichen von Schwäche?

So einfach ist das nicht zu beantworten. Vor allem nicht, weil man das Ergebnis nicht kennt. Wird die CDU den Heiland bekommen, auf den sie jetzt hofft? Zumindest steht fest, dass die CDU nicht aus Überzeugung zur basisdemokratischen Mitbestimmungspartei wird. Es blieb ihr schlicht nichts mehr anderes übrig. Denn sollten diejenigen, die Laschet gegen einen guten Teil von Parteiestablishment und Basis durchgesetzt haben, jetzt auch noch über den Wiederaufbau befinden? Nein, das hätte man niemandem vermitteln können.

Da ist es dann auch fast egal, dass sehr vieles gegen diese Art der Vorsitzendenfindung spricht. Die CDU aber ist derzeit schlicht zu schwach, um diesen Argumenten noch Kraft verleihen zu können. Sie ist am Boden. Wenn man es nett ausdrücken will: Dort unten hat sich jetzt die Chance, ganz nah an die einfachen Parteimitglieder ranzukommen.

Gegengewicht gegen einen Kanzler Scholz

Generalsekretär Paul Ziemiak hat eine „brutal offene“ Fehleranalyse versprochen. Gut so. Die muss es auch geben. Der Partei droht jetzt aber ein Reigen von Regionalkonferenzen und Interviewschlachten, bei dem vor allem die Köpfe im Vordergrund stehen. Es geht aber auch um Inhalte bei der „brutal offenen“ Analyse. Die werden ausgerechnet deswegen notwendig sein, weil der neue CDU-Vorsitzende (es wird ja wohl ein Mann) auf den Charakterkopf und Kanzler Olaf Scholz treffen wird. Dem wird man nicht nur Mann gegen Mann beikommen können.

F.A.Z. Machtfrage – Der Newsletter zur Bundestagswahl jeden Dienstag ANMELDEN

Diese Erfahrung haben sowohl CDU als auch SPD schon gemacht. Die Sozialdemokraten mögen ihre quälend lange Suche nach neuen Vorsitzenden heute glorifizieren, weil sie letztendlich den Sieg brachte. In Wahrheit war es aber ausgerechnet die geschasste Vorsitzende Andrea Nahles, die ihrer Partei als letztes Geschenk ein neues Sozialstaatskonzept und damit die Versöhnung mit Hartz IV brachte. Das legte den Grundstein für die spätere Geschlossenheit.

Zwar ist die CDU keine Programmpartei und legt auf Inhalte traditionellerweise weniger Wert als die SPD. Aber Annegret Kramp-Karrenbauer hatte etwa auf ihrer „Zuhörtour“ die Erfahrung gemacht, dass die Parteimitglieder über Inhalte sprechen wollen – und gleichzeitig eine starke Parteiführung verlangen. Letzteres konnte Kramp-Karrenbauer allerdings nicht liefern. Die CDU wird nicht nur durch die Lösung ihrer Vorsitzendenfrage aus dem Tal kommen können.

Mehr zum Thema 1/

Auch Angela Merkels Triumph in der Partei begann auf Regionalkonferenzen. In dem Verfahren, dass die CDU sich nun vermutlich geben wird, liegt also eine Chance. Aber sie muss sie auch nutzen. So eindeutig scheinen die Dinge ja nicht zu liegen: Dass die Basis eindeutig Friedrich Merz wolle, etwa. Gut möglich, dass er am Ende bei einer Mitgliederbefragung die Nase knapp vorn haben wird. Aber wenn die Partei gespalten ist, und dafür gibt es einige Indizien, dann wird diese Spaltung auch nicht durch ein Mitgliedervotum geheilt. Hinzu kommt: Das Machtzentrum der Oppositionspartei CDU wird die Bundestagsfraktion sein. Die Frage, wer sie führen wird, ist nur um einige Monate vertagt worden. Der CDU droht also ein langer Sortier- und Unruheprozess.