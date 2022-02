US-Republikaner und Trump : Mike Pence wagt sich vor

Aktualisiert am

Der frühere Vizepräsident Mike Pence greift Donald Trump zum ersten Mal offen an. Schwindet unter den Republikanern der Einfluss des vormaligen Präsidenten?

Wirft Trump unamerikanisches Verhalten vor: Der frühere Vizepräsident Pence am 4. Februar in Lake Buena Vista in Florida Bild: AP

Eigentlich schien bei den Republikanern in den vergangenen Tagen alles seinen üblichen Verlauf zu nehmen. Donald Trump steuerte die Parteiorganisation aus der Ferne. Seine willigen Helfer setzten die Tagesanweisungen um – und die verbliebenen „Never Trumper“ empörten sich öffentlich. Dann aber tat sich Erstaunliches. Am Freitag traf sich die Parteiorganisation in Salt Lake City. Das „Republican National Committee“ (RNC) wird von Ronna McDaniel geführt, die mit Beginn der Präsidentschaft Donald Trumps 2017 dafür gesorgt hatte, die Partei auf die revolutionäre Linie zu bringen. Seit dem unfreiwilligen Ausscheiden Trumps aus dem Weißen Haus geht es der 48 Jahre alten Frau darum, Restaurationsbestrebungen des alten Establishments zu unterbinden.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



In der Hauptstadt Utahs beschloss man, Liz Cheney und Adam Kinzinger formell zu rügen. Die beiden Abgeordneten hatten es gewagt , auf Einladung Nancy Pelosis, der demokratischen „Sprecherin“ des Repräsentantenhauses, Mitglieder in dem von den Republikanern boykottierten Untersuchungsausschuss zur Kapitolserstürmung zu werden. Daher warf man ihnen „zerstörerisches“ Verhalten vor. Beide würden nicht mehr von der Partei unterstützt. Den Text der Rüge hatte McDaniel verfasst. Das Votum im Ballsaal des Grand America Hotels fand per Akklamation statt. Es soll nur sehr vereinzelte Nein-Rufe gegeben haben.