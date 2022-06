Strobl will Messerverbotszonen auch an belebten Plätzen

Baden-Württemberg : Strobl will Messerverbotszonen auch an belebten Plätzen

24 Menschen erlagen in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr ihren Verletzungen nach einem Messerangriff. Die grün-schwarze Koalition will nun Verbotszonen einrichten.

Blumen, Kerzen und Bilder stehen am Tatort einer Messerattacke am Wilhelm-Geiger-Platz in Stuttgart-Feuerbach. Bild: dpa

In Baden-Württemberg will das Innenministerium künftig Städten und Gemeinden die Einführung von Messerverbotszonen erlauben. Bislang ist das nur an Plätzen oder in Stadtteilen möglich, die Kriminalitätsschwerpunkte sind. Nach dem Willen von Innenminister Thomas Strobl (CDU) soll es solche Messerverbotszonen nun auch an belebten Orten geben.

Die grün-schwarze Koalition hatte sich 2021 in der Koalitionsvereinbarung verständigt, solche Zonen zu schaffen. Nach den Jugendkrawallen im Sommer 2020 in der Stuttgarter Innenstadt erwägt auch Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU), im Oberen Schlossgarten und am Schlossplatz die Mitnahme von Messern an Wochenenden zu verbieten.

Die Grünen haben noch Bedenken, weil von anlasslosen, niedrigschwelligen Personenkontrollen häufig Einwanderer betroffen sind. Außerdem ist unklar, welche Messertypen eigentlich unter das Verbot fallen sollen. Im Südwesten gab es 2021 391 „Straftaten gegen das Leben“, 36,1 Prozent wurden mit einem Messer begangen. Bei jedem zweiten Mord- oder Totschlagsdelikt ist ein Messer das Tatwerkzeug; im vergangenen Jahr starben im Südwesten 24 Menschen durch einen Messerangriff.