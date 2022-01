Merz fordert Zeitplan : Wann fällt eine Entscheidung zur Impfpflicht?

Der nordrhein-westfälische CDU-Landesvorsitzende Hendrik Wüst und der von den CDU-Mitgliedern nominierte Kandidat für den Bundesvorsitz, Friedrich Merz, am Samstag in Düsseldorf Bild: dpa

Eigentlich sollte die Impfpflicht spätestens im März eingeführt werden. Doch dazu wird es aller Voraussicht nach nicht kommen. Selbst wenn im Januar noch eine Orientierungsdebatte stattfände, wäre mit einem Beschluss des Bundestags frühestens im März zu rechnen; der Bundesrat tagt regulär erst am 8. April wieder. So könnte die allgemeine Impfpflicht erst im Juni oder Juli in Kraft treten. Gegen die Omikron-Welle wird sie aber ohnehin nicht direkt wirken können, bedeutsam könnte sie eher für den Herbst und Winter dieses Jahres werden.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Der von den CDU-Mitgliedern nominierte Kandidat für den Parteivorsitz, Friedrich Merz, erwartet von der Ampelkoalition in der Diskussion um die Einführung einen Zeitplan und konkrete Vorschläge. Die Bundesregierung müsse sagen, „was sie eigentlich gerne möchte und dass sie das auch dem Bundestag vorträgt. Wenn das Zeit braucht, dann bestätigt das meine persönliche Annahme, dass die Sache offensichtlich komplizierter ist als einfach mal so gesagt“, sagte Merz am Samstag in Düsseldorf bei einer gemeinsamen Klausur der nordrhein-westfälischen CDU mit weiteren Parteispitzen.

„Wir sind uns alle im Ziel einig, dass wir die Zahl der Geimpften in Deutschland signifikant erhöhen müssen. Wir sind uns einig darüber, dass wir das auf einem möglichst einheitlichen gemeinsamen Weg machen sollten“, sagte Merz. „Insofern gehen wir jetzt mal in das Jahr und warten ab, was die Bundesregierung für Vorschläge macht. Und welche Vorschläge sie konkret auch zur Umsetzung einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung macht.“ Es habe ja „keinen Sinn, wenn es im Gesetzblatt steht und es den Ländern völlig überlassen bleibt, das umzusetzen“.

Buschmann fordert rasche Entscheidung

Der für die Impfpflicht zuständige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD Dirk Wiese sowie die Fraktionsvorsitzende der Grünen Britta Haßelmann dämpften die Erwartungen an eine rasche Entscheidung. „Das ist keine einfache Entscheidung, das bedeutet einen tiefen Eingriff“, sagte Haßelmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Beratungen im Bundestag sollten im ersten Quartal zum Abschluss gebracht werden, sagte Wiese dem „Tagesspiegel“. Das sei ein anspruchsvoller Zeitplan, „da wir insbesondere im Februar nur eine Sitzungswoche haben“.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) forderte dagegen eine rasche Entscheidung. „Der Bundestag sollte schnell entscheiden, ob eine Impfpflicht eingeführt wird. Und wenn ja, für wen“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Buschmann deutet damit an, dass die FDP allenfalls einer altersabhängigen Impfpflicht zustimmen könnte, wie sie der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann anstrebt. Der verwies in der „Augsburger Allgemeinen“ auf Italien, wo am Samstag eine Impfpflicht für über 50 Jahre alte Menschen in Kraft trat. Der Maßstab für das Handeln müssten nicht die Infektions-, sondern die Krankheitszahlen sein.

In der Union vermutet man, dass die FDP, die eine allgemeine Impfpflicht von Anfang an kritisch sah, versuchen könnte, die Debatte zu verschleppen, bis sich die Lage verbessert und die Pandemie möglicherweise in eine Endemie übergeht. Da die Ampelkoalition womöglich keine eigene Mehrheit im Bundestag zustande brächte, soll fraktionsunabhängig über die allgemeine Impfpflicht abgestimmt werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war am Freitag nach dem Bund-Länder-Gipfel Fragen nach der Einführung der Impfpflicht ausgewichen und hatte auf den Bundestag verwiesen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz sagte mit Blick auf den Zeitplan: „Wir brauchen Tempo und auch Führung bei dieser Frage.“

Alle 16 Ministerpräsidenten hatten Scholz’ Vorhaben zur Einführung der Impfpflicht ausdrücklich unterstützt. Der Bundestag hatte schon im vergangenen Jahr eine Impfpflicht für das Personal von Einrichtungen beschlossen, in denen durch Covid-19 besonders gefährdete Menschen versorgt und behandelt werden. Diese auf das Gesundheitswesen beschränkte Impfpflicht gilt von Mitte März an.

In der kommenden Woche kommt die SPD-Bundestagsfraktion mit Mitgliedern des Ethikrates und dem Bundesdatenschutzbeauftragten sowie Juristen zusammen. Der Ethikrat hatte vor Weihnachten dazu gemahnt, eine Impfpflicht äußerst sorgfältig vorzubereiten. Seine Vorsitzende Alena Buyx sagte dem SWR am Wochenende, dass in diesem Jahr womöglich entschieden werden müsse, wann Corona in einer endemischen Phase zum allgemeinen Lebensrisiko gehöre.