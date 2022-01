Merz bald auch Fraktionschef : Kohl und Merkel haben es vorgemacht

Wilhelm Henne

28.01.2022 - 20:56

Wenn ich Scholz in seinem Amtsstuhl sitzen sehe, wie ein dummer Junge. Und wenn Merz ihn in seiner Position anredet verzieht er keine Mine. Scholz seine Parteigenossen antworten dann auf Merz seine Kommentare, Scholz sitzt dann immer noch so als ginge es ihm nichts an.