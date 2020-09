Löfven und Merkel an Russland : „Jetzt seid ihr dran“

Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in Berlin Bild: AFP

Bundeskanzlerin Angela Merkel lässt offen offen, ob von deutschen und europäischen Sanktionen gegen Russland wegen der Vergiftung des Oppositionspolitikers Alexej Nawalnyj auch russische Gaslieferungen oder das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 betroffen sein könnten. Am Donnerstag äußerte sie sich in Berlin nach einem Treffen mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven. Forderungen, die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 nicht fertigzustellen, wurden aus mehreren Parteien laut. Sie kamen von den Grünen, der FDP und der CDU.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. F.A.Z.

Die Kanzlerin kündigte an, der Fall Nawalnyj werde auf dem nächsten Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs Mitte September erörtert werden. Auf die Frage, was sie nun von Moskau erwarte, sagte Merkel, sie habe am Vortag umfassend zu den Erwartungen an Moskau Stellung genommen und wolle dem vorerst nichts hinzufügen.

Löfven sagte, auch Schweden verurteile den Anschlag auf Nawalnyj auf das Schärfste. Die Vergiftung des Kremlkritikers habe sich „innerhalb der Jurisdiktion Russlands“ ereignet und deshalb sei es berechtigt, Richtung Moskau zu sagen: „Jetzt seid ihr dran.“ Russland müsse die Sache „gründlich und transparent“ untersuchen. Schweden sei bereit, andernfalls „weitere Maßnahmen zu ergreifen“.

Am Mittwoch waren Laborergebnisse bekannt geworden, nach denen Nawalnyj, der im Berliner Universitätskrankenhaus Charité behandelt wird, mit einem Nervengift der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Der Oppositionspolitiker hatte sich auf einem Inlandsflug über Sibirien befunden, als die Symptome einsetzten, er wurde zwei Tage später aus Omsk nach Deutschland verlegt. Merkel forderte Russland daraufhin dringend auf, für Klarheit in dem Fall zu sorgen und kündigte an, man werde im Kreis der Europäischen Union und der Nato über „angemessene gemeinsame Reaktionen“ beraten.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags Norbert Röttgen (CDU) sagte, „die einzige Sprache, die Putin versteht, ist eine der Härte“. Deshalb müsse jetzt auch erwogen werden, die Erdgaslieferungen aus Russland zu begrenzen. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Jürgen Hardt sagte hingegen, „Nord Stream 2 ist dabei nicht die zentrale Frage“; es gehe um die Begrenzung der Liefermengen, nicht um den Pipelinebau.

Auch in der FDP gab es gegensätzliche Auffassungen. Während der Parteivorsitzende Christian Lindner sagte, „ein Regime, das Giftmorde organisiert, ist kein Partner für große Kooperationsprojekte – auch nicht für Pipelineprojekte“, äußerte sein Stellvertreter Wolfgang Kubicki, er sei „skeptisch, dass wir in der jetzigen Phase unserer Erkenntnisse ein Projekt dieser Größenordnung in Frage stellen sollten“.

Er wolle vorerst nicht glauben, dass Putin selbst hinter diesem Anschlag stecke; „es gibt auch Kräfte in der russischen Administration, die teilweise ein Eigenleben führen“, sagte Kubicki. Der außenpolitische Sprecher der Grünen Omid Nouripour verlangte, russischen Oligarchen sollten Immobiliengeschäfte in Deutschland untersagt werden.