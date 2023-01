Memoiren des Prinzen Harry : Im Boxring der Windsors

Im Zerwürfnis der britischen Königsfamilie geht es nicht nur um die Entgleisungen eines tragischen Helden. In Harry und William spiegelt sich der „Kulturkrieg“ in vielen Facetten wider.

Geschwisterrivalitäten sind so alt wie Profilneurosen, weshalb sich die frühen Memoiren des Prinzen Harry eigentlich abhaken ließen: als Befreiungsschlag eines noch nicht vollständig durchtherapierten Narzissten, der überdies maximale Tantiemen anstrebt. Es dürfte niemanden überrascht haben, dass die Geburt in eine Königsfamilie, zumal in die britische, nicht nur mit Privilegien einhergeht, sondern mit Verlusten wie dem Verzicht auf Privatsphäre. Als Zweitgeborener mag der Preis besonders hoch erscheinen, weil ein Leben im semiglamourösen Schatten des Erstgeborenen vorgezeichnet ist. Harrys Klage, statt einer Familie eine Institution bekommen zu haben, ist so nachvollziehbar wie banal. Man möchte daran erinnern, dass andere schwerere Päckchen zu tragen haben.

Dass das jetzt zum Buch geronnene Familienzerwürfnis dennoch die Schlagzeilen beherrscht und selbst Leute zu Voyeuristen macht, denen die Royals sonst gleichgültig sind, liegt zum einen an der menschlichen, fast theatralischen Dimension des Falles. Harry trägt Züge eines tragischen Helden, der, traumatisiert vom frühen Tod der Mutter, um Liebe und Anerkennung ringt und dabei die letzten Brücken zu seiner Familie und auch zu seinem Land abbricht. Die Sympathiewerte für den einstigen „Prinzen der Herzen“ – keine so schlechte Position – sind in den vergangenen fünf Jahren von 81 Prozent auf 26 Prozent abgestürzt.

Viele Beobachter fesselt aber auch der politische Aspekt der Windsor-Saga. In Harry und William, dem ­„Spare“ (Ersatzmann) und dem „Heir“ (Thronfolger), spiegelt sich der im Königreich tobende „Kulturkrieg“ in vielen Facetten wider. Der Politikwissenschaftler John Curtice machte darauf aufmerksam, wie sehr sich der royale Antagonismus mit dem des Brexits überschneidet. Anhänger des EU-Austritts unterstützen das Königshaus, während die Remainers eher zu Harry und seiner Frau Me­ghan stehen.

„To speak the truth“

Schon in der Brexit-Debatte waren Weltanschauungen aufeinandergestoßen: Traditionalismus gegen Modernismus, das Beharren auf einer Nationalkultur gegen den Traum von der Globalisierung. Nun kommen diese Widersprüche, kaum anders gelagert, im königlichen Gewand daher. Harry und seine in Kalifornien sozialisierte Frau haben sich zu Galionsfiguren einer Generation aufgeschwungen, die sich im Besitz einer höheren Wahrheit wähnt. Sein Motiv sei es, „to speak the truth“, sagte Harry in den Interviews zur Vermarktung seines Buches.

Als der Prinz in der Frühphase seiner Wuttherapie den Royals schon einmal rassistische Vorbehalte und seelische Grausamkeit gegenüber seiner Frau vorgeworfen hatte, reagierte die Queen mit den Worten: „Erinnerungen können variieren.“ Einen solchen Grad an vornehm-kühler Relativierung, der auch der anderen Seite ihre Wahrheit lässt, sucht man bei den Sussexes vergebens.

Die Reiki-Massage für alle

Gespeist ist die – oft als „woke“ bezeichnete – Denkschule aus der Überzeugung, dass die eigene Befindlichkeit (sowie die anderer vermeintlich oder tatsächlich unterdrückter Minderheiten) Ausgangspunkt und Maßstab aller Weltbetrachtung sein muss. Was gefühlt wird, ist wahr, lautet der hermetische Grundsatz, der allerdings nicht für die Gefühle Andersdenkender gilt. In der politischen Arena bekommen dies Bürger zu spüren, die sich vor Masseneinwanderung fürchten oder die britische Geschichte nicht auf den Kolonialismus begrenzt sehen wollen; sie werden als „rassistisch“ beschimpft. Ähnlich ergeht es jenen, die am Segen ungeregelter geschlechtlicher Selbstidentifikation zweifeln; sie gelten als „transphob“.

Im Boxring der Windsors wird weniger über konkrete Politik gestritten als über Verhaltensweisen, die mit „konservativen“ Haltungen korrespondieren. Die Sussexes begehren auf gegen die Kultur der Pflichterfüllung und der Selbstdisziplin, die dem royalen Grundsatz „nie klagen, nie erklären“ zugrunde liegt. Der sprichwörtlichen steifen Oberlippe, die heute ohnehin nur noch in kleinen Teilen der britischen Gesellschaft zelebriert wird, setzen Harry und Meghan die Reiki-Massage für alle entgegen.

Mehr zum Thema 1/

Für den König ist das alles nicht ungefährlich. Die britische Monarchie mag zurzeit stabil erscheinen, aber ihre obersten Vertreter wissen, dass eine nicht gewählte Staatsführung in modernen Zeiten auf die Unterstützung der Bürger angewiesen ist. Dass Charles III. bereit ist, auch den „Progressiven“ in der Gesellschaft entgegenzukommen, demonstrierte er, als er eine Freundin seiner Mutter über Nacht aus dem Hofdienst entfernte, weil die sich unbeholfen gegenüber einer schwarzen Frauenrechtlerin ausgedrückt hatte. Im Großen und Ganzen darf der König aber darauf hoffen, dass die wehleidige Egozentrik seines Sohnes der monarchiekritischen Woke-Bewegung eher schaden als nutzen könnte.