Abstimmung über Abtreibung : Die Bevölkerung von Kansas hat gesprochen

Es ist ein 36 Grad heißer Sommertag, an dem in der Rainbow Mennonite Church in Kansas City Geschichte geschrieben wird. Neben dem hellen Steinbau schlängeln sich die Autos in die Parklücken, sie stehen rechts und links der schmalen Straße. Es ist mehr los als sonst bei einer Vorwahl im Bundesstaat Kansas, das sagen alle, die hier unterwegs sind. Briana Martin ist gerade aus der Kirche gekommen und hat zum ersten Mal bei einer Wahl ihre Stimme abgegeben.

„Ehrlichweise ist das Abtreibungsthema der einzige Grund, warum ich wählen gegangen bin“, sagt die junge Frau, die zwei Blocks entfernt wohnt. Es ist das erste Mal, dass in Amerika das Abtreibungsrecht zur Abstimmung steht, seitdem der Oberste Gerichtshof die Grundsatzentscheidung zum Abtreibungsrecht Ende Juni gekippt hat. Das Referendum ist von den Republikanern angesetzt worden, mitten im Sommer, wenn viele Bewohner von Kansas im Urlaub und die Universitäten leer sind.

Briana Martin ist für das Recht einer Frau auf einen Schwangerschaftsabbruch, auf dem Zettel hat sie deswegen Nein angekreuzt. In dem Referendum geht es darum, ob in der Verfassung ausdrücklich festgelegt wird, dass die in ihr verbrieften Grundrechte kein Recht auf Schwangerschaftsabbruch begründen. Ein Ja hätte bedeutet, dass Briana Martin für die Verfassungsänderung ist und das Parlament von Kansas somit strengere Abtreibungsgesetze erlassen könnte. Warum sie nicht dafür gestimmt hat, findet die Vierundzwanzigjährige so offensichtlich, dass sie nur einen Satz dazu sagt: „Jede Frau sollte die Wahl haben.“ Das stand für sie und ihren Mann, mit dem sie gekommen ist, nie in Frage.

Von der Mennonitenkirche im Stadtviertel Shawnee Heights sind es zwei Kilometer Luftlinie bis zur Grenze des Bundesstaats Missouri. Kansas City liegt, anders als der Name es vermuten lässt, zu großen Teilen in Missouri. Auf Briana Martins Seite der Grenze schützt die Landesverfassung ein Recht auf Abtreibung bis zur 22. Woche, auf der anderen Seite sind Schwangerschaftsabbrüche nur noch in medizinischen Notfällen erlaubt. Missouri war der erste Bundesstaat, der nach der Entscheidung des Supreme Court am 24. Juni Abtreibungen verbot.

Kansas ist nun der erste Bundesstaat, in dem über das in der eigenen Verfassung verankerte Recht auf Schwangerschaftsabbrüche abgestimmt wird. Wenige Stunden, nachdem Briana Martin zum ersten Mal gewählt hat, wird sie erfahren, dass es sich gelohnt hat. In dem traditionell konservativ geprägten Bundesstaat im Mittleren Westen hat sich eine solide Mehrheit gegen die Streichung des Rechts auf Abtreibung ausgesprochen. Als neunzig Prozent der Stimmen ausgezählten waren, meldete die „New York Times“ Dienstagnacht, dass 59,2 Prozent mit „Nein“ gestimmt haben. Die Republikaner hatten nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshof den Änderungsantrag mit dem Namen „Value Them Both“, „Wertschätze sie beide“, eingebracht, um den Verfassungsbeschluss von Kansas aus dem Jahr 2019 zu kippen.

Das Referendum auf den 2. August zu legen, darf in dem mit konservativer Mehrheit regierten Bundesstaat deswegen als taktisch angesehen werden, weil wenige demokratische Abstimmungen anstanden – also mehr Republikaner wählen gehen, die einem Abtreibungsverbot traditionell zugeneigt sind. Unabhängige Wähler, die in Kansas fast ein Drittel ausmachen, haben an diesem Tag sogar noch weniger Grund abzustimmen, weil sie für die Vorwahlen der beiden Parteien nicht zugelassen sind.

Wenige Meter von der Rainbow Mennonite Church entfernt versammelten sich am Sonntag noch einmal die Befürworter eines Rechts auf Abtreibung. In mehreren Schichten zogen Helfer und Helferinnen der Organisation „Kansans for Constitutional Freedom“ je zwei bis drei Stunden lang durch die Nachbarschaft und klopften an Türen, um für ein Nein auf dem Stimmzettel zu werben. Sie zitierten Umfragen, nach denen sechzig Prozent der Menschen in Kansas dafür seien, dass eine Frau die Entscheidung haben solle – eine Zahl, die sich am Dienstagabend bestätigen sollte.

Bei Denise sind sie am Sonntag nicht gewesen, doch sie hätten sie ohnehin nicht umstimmen können. Für ihre Verhältnisse ist die Fünfundsechzigjährige an diesem Dienstag ungewöhnlich spät wählen gegangen. Es sind nur noch anderthalb Stunden, bis die Wahllokale in Kansas schließen. Doch es ist ihr besonders wichtig, an dieser Stelle zu wählen. „Kansas ist keine Müllhalde für Babys“, sagt die Frau, die ein schmales goldenes Kreuz um den Hals trägt. „Ihr könnt nicht einfach hierher kommen und dann erwarten, dass wir es als Bürger unterstützen, wenn ihr eure Babys abtreibt.“