Krieg in der Ukraine : Mehr bulgarische Waffen für Kiew?

Eine große Mehrheit des Parlaments in Sofia will die Ukraine stärker unterstützen. Doch Staatspräsident Rumen Radew hat andere Pläne.

Solidarität in Sofia: Demonstration für die Ukraine in Bulgariens Hauptstadt zum ukrainischen Nationalfeiertag am 24. August Bild: Reuters

Am Donnerstag vergangener Woche hat Bulgariens Parlament mit großer Mehrheit einen vermeintlich historischen Beschluss gefasst: 175 von 240 Abgeordneten stimmten für direkte Waffenlieferungen an die Ukraine. Bisher hatte sich der Balkanstaat, der zugleich Schwarzmeeranrainer ist, mit offener Unterstützung für die Ukraine zurückgehalten. Zwar ist die Zugehörigkeit des Landes zur NATO und insbesondere zur EU, der Bulgarien seit 2007 angehört, weiterhin mehrheitsfähig in der Bevölkerung. Traditionelle sprachliche, religiöse und historische Bindungen an Russland spielen aber weiterhin eine gewisse Rolle.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Insbesondere in der Bulgarischen Sozialistischen Partei, deren Wurzeln im Kommunismus liegen und deren führende Kader früher oft direkt in Moskau ausgebildet wurden, wirken alte Zeiten deutlich nach. Bulgariens Sozialisten gehörten der Vierparteienkoalition des im Juni gestürzten Ministerpräsidenten Kyrill Petkow an. Als Teil der Regierung verhinderten sie zuverlässig deren geschlossenes Eintreten zugunsten der Ukraine. Mit ihr werde es keine Waffenlieferungen an die Ukraine geben, machte Sozialistenchefin Kornelia Ninowa, im gescheiterten Kabinett Petkow stellvertretende Regierungschefin und Wirtschaftsministerin, mehrfach deutlich.