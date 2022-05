Grundschul-Massaker in Texas : Amerikas böse Mär von den bewaffneten Guten

Eine Frau weint und umarmt ein kleines Mädchen vor dem Leon Civic Center in Uvalde, wo am Dienstag Trauerbegleitung nach dem Attentat angeboten wird. Bild: AFP

In diesem Jahr wird sich das Massaker an der Sandy-Hook-Grundschule in Newtown zum zehnten Mal jähren. Damals, nach dem Tod von zwanzig Sechs- und Siebenjährigen sowie sechs Erwachsenen im Ostküstenstaat Connecticut, fand die amerikanische Nation für eine historische Schrecksekunde in ihrer Erschütterung zusammen.

Doch die Bluttat und das kurze Innehalten haben Amerika nicht verändert. Noch nicht einmal eine etwas gründlichere Durchleuchtung von Waffenkäufern mochte der Kongress in der Folge beschließen. Das Lagerdenken hat seitdem kein bisschen abgenommen. Und in Texas hat nun der nächste Amokläufer die nächste Grundschule angegriffen. Kurz nach seinem 18. Geburtstag – drei Jahre, bevor er Bier hätte trinken dürfen – kaufte er offenbar legal zwei halbautomatische Gewehre und ermordete damit am Dienstag 19 Kinder und zwei Erwachsene.

Die NRA macht bange Bürger banger

Denn nicht die Bilder der zwanzig Kindersärge, der verzweifelten Angehörigen oder eines tränenerstickten Barack Obama im Weißen Haus hatten 2012 politische Durchschlagskraft entwickelt, sondern die Trotzreaktion der Waffenlobby NRA. Wayne La Pierre, seit nunmehr 31 Jahren der starke Mann in Amerikas mächtigster Lobbygruppe, hatte genau eine Woche nach dem Amoklauf den Satz geprägt, an dem bis heute jede Reform des Waffenrechts abprallt: „Das einzige, was einen bewaffneten Bösen stoppen kann, ist ein bewaffneter Guter.“

Die eine Hälfte der amerikanischen Bevölkerung war angewidert von dieser Flucht nach vorn. Die andere fühlte sich verstanden und bestärkt in ihrer Angst. Vor allem in Krisenzeiten verzeichnet die amerikanische Waffenindustrie Rekordumsätze: in den Hochphasen der Pandemie war das genauso wie in den heiklen Wochen nach der Präsidentenwahl 2020, als Donald Trump seine Niederlage nicht eingestehen wollte. Und es ist nach jedem Massaker so.

Zum Teil liegt das daran, dass NRA und Konsorten routiniert eine Torschlusspanik schüren, in dem sie argwöhnen, jetzt werde die Regierung endgültig die Verfassung schänden und Waffen verbieten. Es liegt aber auch daran, dass jedes Massaker in einer Schule, einem Kino, einem Supermarkt, einer Kirche oder auf einem Musikfestival Abermillionen Amerikaner daran erinnert, wie leicht man selbst wehrlos vor einem Mörder stehen kann. Den größten Wachstumsmarkt für die Waffenindustrie bilden übrigens Frauen, die sich heute öfter als früher von einer eigenen Waffe Sicherheit versprechen.

„Warum sind wir bereit, mit diesem Gemetzel zu leben?“, hat Präsident Joe Biden am Dienstag gefragt. Nach einem halben Jahrhundert in der amerikanischen Politik kennt niemand die Antworten besser als er.

Ein bisschen wie unser Streit ums Tempolimit

Schießen ist in weiten Teilen der Vereinigten Staaten ein populäres Freizeitvergnügen. Die Gruppe der Jäger und Sportschützen ist zwar beileibe nicht groß genug, um zu erklären, dass in Amerika heute mehr Waffen im Umlauf sind, als das Land Einwohner hat. Doch sie sind stolz, sie sind gut organisiert, und sie verkaufen ihren Spaß als Freiheitsrecht. Bei allen Unterschieden erinnert dieser Teil der Debatte an den deutschen Dauerstreit ums Tempolimit auf der Autobahn: Die Befürworter können Vernunftappelle mit Statistiken parieren, wonach der Prozentsatz aller verkauften Waffen, mit denen Verbrechen oder gar Massenmorde begangen werden, zu vernachlässigen ist.