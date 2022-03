Ende der Maskenpflicht : Der hochriskante Coup der FDP

Am Ende einer Woche mit täglich neuen Rekord-Inzidenzen ist beschlossen: In Deutschland fällt die Maskenpflicht. Ob die Landtage sie per „Hotspot-Regelung“ wieder flächendeckend einführen können, bleibt ungeklärt. Mit breiten Mehrheiten haben Bundestag und Bundesrat am Freitag das neue Infektionsschutzgesetz gebilligt. Noch viel breiter ist allerdings die Mehrheit der Abgeordneten und Landesregierungen, welche die Novelle falsch finden. Der FDP ist ein Coup gelungen.

Der kleinste Partner in der Regierungskoalition hat sich gegen Gesundheitsminister Karl Lauterbach und dessen SPD ebenso durchgesetzt wie gegen die noch offener kritischen Grünen. Die Mehrheit der Koalition wollte auf den von der Ampel eingesetzten Expertenrat hören, der für die Maskenpflicht plädierte, doch es obsiegte das Bedürfnis der FDP, ein Freiheitszeichen zu setzen.

Gewöhnt sich die Gesellschaft an die Totenzahlen?

Die Ampel paukte den „schweren Kompromiss“ (Lauterbach) durch. Dabei nahm sie es in Kauf, die Länder zu düpieren. Ob unter roter, schwarzer, grüner oder dunkelroter Führung: Alle 16 Landesregierungen hatten sich energisch gegen das Gesetz gewandt. Doch im Bundesrat stimmten sie zu. Sonst hätte es gar keine Schutzmaßnahmen mehr gegeben.

Das ist eine hochriskante Wette. Gut möglich zwar, dass die Krankenhäuser aufgrund der derzeit oft milden Verläufe dem Infektionsdruck standhalten – und dass sich die Gesellschaft an die täglich Hunderten Corona-Toten wieder gewöhnt, zumal in Kriegszeiten. Wenn ja, so wird sich die FDP als Kraft feiern, die die Freiheit verteidigte, als alle Ministerpräsidenten noch wie gleichgeschaltet auf „Maßnahmen“ pochten. Wenn nein, kann sie immer noch den Landtagen den Schwarzen Peter zuschieben.

An einer Stelle wird sich die Art, wie hier der gelbe Ampelschwanz mit dem deutschen Hund gewackelt hat, aber sicher rächen: Das Bund-Länder-Verhältnis ist gestört. Erstmals haben beide Seiten nach ihrem Spitzentreffen keine Erklärung zur Pandemie abgegeben. Für künftige Corona-Krisen lässt das nichts Gutes ahnen.