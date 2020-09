Platz für einen Gefallenen : Das Ende einer Posse

Soldaten tragen am 9. April 2010 die Särge von drei gefallenen Kameraden, darunter Martin Augustyniak, aus der St.-Lamberti-Kirche in Selsingen. Bild: APN

Es war eine regelrechte Posse, die da gerade zu Ende gegangen ist, wenige Tage vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. In Bielefeld war es zuvor um die Frage gegangen, ob ein Platz im Stadtbezirk Brackwede nach einem Bundeswehrsoldaten benannt werden soll, der in Afghanistan gefallenen war. Die Bezirksvertretung Brackwede fasste diese Woche mit großer Mehrheit den Beschluss, dass das bislang namenlose Areal nun doch nach Martin Kadir Augustyniak benannt wird. Dem Beschluss war ein Streit vorausgegangen, der bis in die Bundespolitik registriert wurde und in dessen Zentrum die stärkste Fraktion des Stadtbezirks stand – die SPD.

Dabei hatte zunächst alles nach einer einvernehmlichen Lösung ausgesehen. Im Januar des vergangenen Jahres hatte die Bezirksvertretung Brackwede mit den Stimmen der SPD beschlossen, einen kleinen Platz im Stadtteil Quelle nach Augustyniak benennen. Der Fallschirmjäger hatte dort als Jugendlicher gewohnt. Eine Bank mit seinem Namen und eine Gedenkstele wurde an dem Ort bereits aufgestellt. Den Antrag für die Benennung eines Platzes nach seinem Namen hatte die Mutter des Soldaten gestellt. Augustyniak war am 2. April 2010 im Zuge des „Karfreitagsgefechts“ zwischen der Bundeswehr und den Taliban nordwestlich von Kundus getötet worden. Der damals 28 Jahre alte Hauptgefreite hatte zuvor, obwohl selbst bereits verwundet, einen ebenfalls verletzten Kameraden geborgen. Dann starb er bei der Explosion einer improvisierten Sprengbombe.

Keine Wallfahrtsorte von Militaristen oder Rechtsextremen

Am 20. August dieses Jahres, kurz vor der geplanten Einweihung des Platzes, stellte sich die SPD-Fraktion in Brackwede dann plötzlich quer. Man habe den seinerzeitigen Beschluss „missverstanden“ und zudem „das Gefühl, dass dieser Platz zu einem Heldenverehrungsort aufgebaut“ werden solle, sagte der SPD-Bezirksvorsitzende Hans-Werner Plaßmann laut Sitzungsniederschrift der Bezirksvertretung. Ein Veteranenverein soll zwischenzeitlich zudem ein Fest zum 20. April geplant haben – dem Geburtstag Adolf Hitlers. Die jüngsten Berichte über rechtsextreme Vorfälle in der Bundeswehr hätten zu der neuen Bewertung beigetragen. Nachfragen zu seinen Äußerungen wollte Plaßmann diese Woche gegenüber der F.A.Z. nicht mehr beantworten. Er wies nur darauf hin, dass er Augustyniak nicht persönlich gekannt habe.

Auf Vergleichsfälle konnte sich die Brackweder SPD-Fraktion nicht berufen. Straßen, Gebäude oder Liegenschaften, die nach gefallenen Bundeswehrsoldaten in Deutschland benannt werden, gibt es ohnehin bislang nur wenige. Noch nicht einmal das Verteidigungsministerium führt Buch über sie. Als Wallfahrtsorte von Militaristen oder Rechtsextremen sind sie bislang nicht in Erscheinung getreten. Jedenfalls löste die Kehrtwende der Sozialdemokraten heftige Kritik aus. Der örtliche CDU-Sprecher, Vincenzo Copertino, sprach von „einem Schlag in das Gesicht der Angehörigen“. Eine Ablehnung des Vorhabens werde nicht nur Brackwede, sondern ganz Bielefeld schaden. Auch der von der SPD-Fraktion bezichtigte Verein für Veteranenkultur wehrte sich. Die Aussage, man habe eine Heldenveranstaltung am 20. April abhalten wollen, sei „absolut haltlos“ und entbehre „jeder Grundlage“. Man stehe zum Grundgesetz und für die Integration der Parlamentsarmee in der Gesellschaft.

Auch die Motive der SPD wurden in Zweifel gezogen. Die „Berliner Zeitung“ zitierte namentlich nicht genannte Bezirksvertreter, denen zufolge die Genossen in Brackwede eigene Interessen verfolgten: Sie versuchten, mit Blick auf die Kommunalwahl die SPD als möglichen Partner der Linkspartei im Bielefelder Stadtrat zu positionieren. Unmut wurde am Ende aber auch aus den eigenen Reihen laut, nachdem das Thema sogar die SPD-Bundeszentrale in Berlin erreicht hatte. Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen und Bezirksbürgermeisterin Regina Kopp-Herr (SPD) baten die Parteifreunde öffentlich, ihre Ablehnung zu korrigieren. Beide hatten sich in der Vergangenheit für Gedenkorte gefallener Soldaten stark gemacht.

Die SPD-Fraktion in Brackwede versuchte zunächst, die Entscheidung auf die Zeit nach der Kommunalwahl zu vertagen. Die CDU-Fraktion des Bezirks wollte das aber nicht mitmachen. Am Dienstag stimmten die Sozialdemokraten der Umbenennung des Platzes schließlich doch noch zu. In einer Stellungnahme teilte die SPD mit, dass sie es bedauere, mit der zwischenzeitlichen Ablehnung „viele Gefühle verletzt“ zu haben.