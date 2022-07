Draghis Rücktritt : Der Verlierer heißt Italien

In der Politik braucht man eine Richtung und einen Wählerauftrag, zumindest in einer Demokratie. Mario Draghi hatte nur ersteres, und das ist schon früher nicht gutgegangen in Italien. Mit „Experten“ an der Macht kann man den Parteienstreit nur eine Zeitlang auf Eis legen, unterdrücken kann man ihn nicht.

Draghi führte das Land auf einen proeuropäischen, reformorientierten Kurs, wie ihn viele von Italiens Partnern und die Brüsseler Institutionen wollen. Aber wenn es dafür in Italien eine politische Mehrheit gegeben hätte, dann wäre es gar nicht nötig gewesen, die Führung der Regierung vor anderthalb Jahren in die Hände des früheren EZB-Präsidenten zu legen.

Es fehlen stabilitätsorientierte Politiker

In Wahrheit ist Italien politisch ein gespaltenes Land. Draghi kam ins Amt, weil sich die linke Vorgängerregierung über den Umgang mit den Milliarden aus dem EU-Wiederaufbaufonds zerstritt, mit denen der Wirtschaft des Landes (wie dem Rest Europas) aus der Corona-Krise geholfen werden sollte.

Während die Linke sich mit Strukturreformen schwertut, gibt es auf der Rechten immer noch stark EU-skeptische Grundströmungen, deren politische Phantasie bis zum Austritt aus dem Euro reicht. Das Mitte-rechts-Lager, das im Fall von Neuwahlen gute Aussichten hätte, will auch eine stärkere Abschottung in der Migrationspolitik. Da ist es fast schon eine Leistung, dass Draghi so lange durchhalten konnte.

Hinzu kommt, dass Italien nicht gerade gesegnet ist mit stabilitätsorientierten Politikern. Draghi wurde von seinem Vorgänger Giuseppe Conte gestürzt, der wiederum von seinem Vorvorgänger Matteo Renzi gestürzt wurde. Conte wurde zwischendurch mal von seinem damaligen Koalitionspartner Matteo Salvini gestürzt. Stets dachten diese Männer, sie hätten von ihren Manövern selbst einen politischen Vorteil, kämen damit vielleicht an die Macht. Der Verlierer ist dann immer wieder Italien.

So ist das auch jetzt wieder. Die dringend nötigen Strukturreformen, die Draghi auf den Weg gebracht hat, werden in der laufenden Legislaturperiode wahrscheinlich nicht mehr beschlossen. In Rom mag man weiter darauf vertrauen, dass die EZB eine Staatspleite schon verhindern werde.

Aber es geht am Ende auch um das Wohl der Italiener. Das Land, das eigentlich eine gute industrielle Basis hat, lebt jetzt schon viel zu lange unter seinen Möglichkeiten, weil es die Modernisierung von Wirtschaft und Verwaltung immer wieder verschleppt. Das beschert seit längerem nur den Populisten links wie rechts Zulauf, und es schwächt die EU. Ein großes Gründerland wie Italien sollte nicht in der politischen Dauerkrise leben. Wirklich beenden können sie nur die Wähler.