Werde der Wehretat nicht erhöht, „war das Sondervermögen nur eine Palliativmaßnahme“, sagt Marineinspekteur Vizeadmiral Jan Kaack im Interview. Er kündigt einen „Systemwechsel“ in der Marine an.

Herr Vizeadmiral Kaack, nach ihrer Planung wird sich die Marine stark verändern. Sie setzt künftig viel stärker auf unbemannte Einheiten. Ist das Konzept „Marine 2035+“ die Zeitenwende bei den Seestreitkräften?

Ja, ganz eindeutig. Wir gehen dabei zunächst einmal vom neuen Kräfte-Modell der NATO aus, das uns vorgibt, was wir dem Bündnis zu liefern haben. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gefragt: Erstens, was lernen wir aus dem Ukraine-Konflikt? Zweitens, wie sieht die Bedrohung der Zukunft aus, also 35+. Und dann haben wir uns, drittens, angeschaut, wie es mit der Demographie steht. Wir brauchen eine bedrohungsgerechte und demographie-feste Marine.