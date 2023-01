Macron und die Rente : Deutsch-französische Sprachlosigkeit

Emmanuel Macron (rechts) and Olaf Scholz am 26. Oktober 2022 vor dem Elysee-Palast in Paris. Bild: AFP

Zur Unzeit belebt Frankreich den Mythos des großen Streiks wieder. Während 1500 Kilometer östlich von Straßburg die Ukraine tapfer für ihr Selbstbestimmungsrecht kämpft, wird westlich des Rheins für einen frühen Ruhestand mobilisiert. Die Rente mit 62 Jahren wird in seltener Einmütigkeit von den Gewerkschaften zu einem unveräußerlichen Recht erklärt.

Dabei ist der Gesetzentwurf, der Anfang nächster Woche vom Regierungskabinett beschlossen werden soll, wesentlich zaghafter ausgefallen als das Wahlversprechen Emmanuel Macrons. „Länger arbeiten“ war eines der wenigen konkreten Vorhaben in seinem Wahlprogramm. Niemand kann leugnen, dass er seine Wiederwahl mit einem Renteneintrittsalter von 65 Jahren verknüpfte.

Das Ausmaß der öffentlichen Empörung steht in keinem Verhältnis zu dem jetzt vorgelegten, vorsichtigen Reformentwurf, der eine schrittweise Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre bis 2030 vorsieht. Die Streiks und Protestdemonstrationen an diesem Donnerstag sind Ausdruck einer verstörenden französischen Realitätsflucht. Die demographische Entwicklung bietet keinen Anlass zur Entwarnung. Die Geburtenzahl ist 2022 auf den niedrigsten Stand seit 1946 gefallen. Jetzt rächt sich, dass Frankreich sein erfolgreiches Familienförderungsmodell seit 2012 systematisch zerstört hat.

Rentenkrise und Ukrainekrieg

Der Europäer Macron wirkt bei der Harmonisierung des Rentenalters wie ein Präsident ohne Land. Denn für eine Mehrheit der Franzosen haben Vergleiche mit den Rentenregelungen bei den europäischen Nachbarn und besonders mit Deutschland keine Überzeugungskraft. Die Vertreibung aus dem eigenen Rentenparadies wird als „brutal“ empfunden. Stärker als anderswo leben die Franzosen ihr Unbehagen an der Moderne aus. Die sozialen Eruptionen, die in den nächsten Wochen zu erwarten sind, zeugen von der schwelenden Sinnkrise. Abstiegsängste sind weitverbreitet und tragen dazu bei, dass soziale Errungenschaften so inbrünstig verteidigt werden.

Die Umstände könnten günstiger sein, um den 60. Jahrestag des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages an der Sorbonne und im Elysée-Palast feierlich zu begehen. Nicht nur die Protestbewegung gegen seine Rentenreform fordert Gastgeber Emmanuel Macron heraus. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat vieles auf den Kopf gestellt. Die NATO, die der Franzose im Ärger über die Türkei für „hirntot“ erklärte, ist notwendiger denn je. Frankreich erweist sich als solider Bündnispartner und hat seine Truppenpräsenz an der Ostflanke, insbesondere in Rumänien, fristgerecht verstärkt. Die alte französische Idee von größerer europäischer Eigenständigkeit in Verteidigungsfragen, die Macron im September 2017 an der Sorbonne vortrug, steht mit neuer Dringlichkeit auf der Tagesordnung.

Kaum Bewerber für Deutschlehrerstellen

Die deutsch-französische Abstimmung ist in den vergangenen Wochen nicht so reibungslos verlaufen, wie man es erwarten durfte. Aber letztendlich haben der Elysée-Vertrag und sein jüngerer Bruder, der 2019 unterzeichnete Aachener Vertrag, ihre Wächterfunktion erfüllt. Insbesondere der Bundeskanzler hat für seine Neigung, Frankreich nicht „mitzudenken“, Kritik geerntet und wurde zu Kurskorrekturen gezwungen. Aber auch Macron, der in vielen Fragen allein entscheiden kann, hat sich an die Machtverhältnisse in Berlin anpassen müssen. Er tauscht sich fortan direkt mit wichtigen Fachministern aus und ist aus dem Tête-à-Tête mit dem Bundeskanzler ausgebrochen.

Mehr zum Thema 1/

Es ist das unschätzbare Verdienst der Freundschaftsverträge, dass sie ehrgeizige Ziele für die Zusammenarbeit setzen, an denen sich wechselnde Regierungen messen lassen müssen. Die Freude über das „Wunder der Versöhnung“ schmälert, dass die Förderung der Sprachkenntnisse gescheitert ist. Auch der Aachener Vertrag hat keinen neuen Schwung beim Interesse an der Sprache des Nachbarn entfalten können. Die jüngsten Zahlen belegen, dass immer weniger Schüler in Deutschland Französisch lernen. Der Anteil ist auf 15 Prozent gefallen. Zur Blütezeit des Elysée-Vertrages Anfang der Achtzigerjahre waren es noch gut 25 Prozent. In Frankreich ist Deutsch nur noch dritte Fremdsprache nach Englisch und Spanisch.

Der Abwärtstrend hat auch das Lehrangebot erfasst. Im vergangenen Jahr konnten 70 Prozent der Deutschlehrerstellen mangels geeigneter Bewerber nicht besetzt werden. Der Erfolg des ebenfalls 1963 gegründeten Deutsch-Französischen Jugendwerks kann daran nichts ändern. Der mit dem Aachener Vertrag geschaffene Bürgerfonds beschreitet neue Wege, um das Interesse am Nachbarn wachzuhalten. Aber ohne eine aktive Sprachförderung wird die gegenseitige Sprachlosigkeit immer mehr zunehmen.