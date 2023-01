Aktualisiert am

Proteste in Lützerath : Luisa Neubauer von Polizei weggetragen

Umweltaktivistin Luisa Neubauer wird von Polizisten während einer Sitzblockade in Lützerath weggetragen. Bild: dpa

Auch die bekannte Fridays-for-Future Aktivistin Luisa Neubauerhat sich der Polizei in Lützerath in den Weg gestellt – und wurde abgeführt. Aktivisten sollen sich zudem in unterirdischen Gängen verschanzt halten.