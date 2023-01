Fraktur : Lützerath ist kein Stalingrad

Heinrich! Mir graut’s vor dir! So kann nur mit Goethes Gretchen rufen, wer die Selbstentblößung des Herzogs von Sussex verfolgt, vor der es ein Entkommen höchstens in einem schon vor Wochen getauchten U-Boot gegeben hätte, so omnipräsent, wie die Lebensbeichte des royalen Reservisten auch in den deutschen Medien ist. Welches Blatt man aufschlägt, welchen Sender man auch einschaltet, überall und immer nur der Ärger mit Harry, der in Wahrheit Henry heißt, aber nicht einmal von seiner Frau so gerufen wird (sondern „H“, sprich: eytsch). Wie soll man da zu sich selbst finden?

Berthold Kohler Herausgeber. Folgen Ich folge

Wir können also voraussetzen, dass die tragischen Stationen dieses Prinzenlebens sattsam bekannt sind, von der kurzen Einführung in die körperliche Liebe hinter dem Pub über die zum Glück nicht dauerhaften Erfrierungen unter der königlichen Gürtellinie bis hin zu den Zweifeln, dass er wirklich der Sohn seines Vaters ist, den freilich auch schon die Liebe dazu gebracht hatte, einen derart unvergesslichen Satz zu sagen, dass man zwingend von Blutsverwandtschaft sprechen muss.

Die ganze Geschichte ist derart traurig, dass sich nun doch selbst unsere Reichsbürger fragen müssen, ob sie wirklich ihren Kaiser Wilhelm wiederhaben wollen. Da sind wir mit der Republik und unseren Bundespräsidenten doch viel besser gefahren. Verglichen mit dem Bu­ckingham-Palast, dieser rassistischen und sexistischen Schlangengrube, ist das Bellevue ja ein Ponyhof. Nicht einmal die Wulffs konnten auch nur annähernd mit den Windsors konkurrieren.

Prägende Schlachten: Sedan, Tannenberg, Gorleben, Wackersdorf

Das Salz in der deutschen Suppe sind wir, die einfachen Bürger. Zwar können wohl die wenigsten wie Harry behaupten, 25 Taliban umgenietet zu haben. Aber auch viele von uns sind schon im festen Glauben an eine gute Sache selbstlos in den Kampf gezogen. Die Namen der ruhmreichen Schlachten, die für die Republik eine so prägende Bedeutung haben wie einst Sedan und Tannenberg für das Kaiserreich, kennen alle (na ja, abgesehen vielleicht von den kleinen Paschas): Gorleben, Startbahn West, Wackersdorf, Hambacher Forst.

Die meisten davon wurden gegen eine Übermacht gewonnen; der zurückeroberte Hambi geht jetzt aus anderen Gründen über die Wupper. Aber auch die Briten mussten schließlich abermals vom Hindukusch abziehen, trotz Harrys Heldentaten. Und uns Deutschen kommt es ja mehr auf die Geste an als auf den Erfolg, siehe zuletzt Qatar.

Was Darth Habeck schon erkannt hat

Daher wird auch der Name Lützerath allenfalls vorübergehend für eine Niederlage gegen die Sturmtruppen des Imperiums stehen, was ja Darth Habeck schon erkannt hat. Lützerath ist kein neues Stalingrad, sondern nur ein Schlussstrich! Wenn dereinst das letzte Kohlebrikett feierlich vor dem Reichstag verbrannt wird, werden die AktivistInnen stolz ihren Enkeln erzählen können, dass sie sich ihr Rheuma damals in Lützerath geholt hätten, als sie sich im Kampf gegen die Erderwärmung eiskalt hätten einbetonieren lassen. Gesundheitsförderlich war auch der Rückzug in das Tunnelsystem nicht, eine Taktik, die sich unsere Klimakämpfer wohl vom Vietcong abgeschaut hatten, es dabei aber nicht ganz zu dessen Perfektion brachten.

Jeder Einzelne der Lützerath-Veteranen könnte also mindestens so viel über seine Träume und Traumata schreiben wie Prinz Harry. Uns würden diese Werdegänge und vor allem die Pläne für zukünftige Aktionen weit mehr interessieren als die Frage, ob Willy und Harry von der bösen Stiefmutter Camilla entzweit wurden oder eher von der durchtriebenen Schwägerin Meghan.

Es spielt eine Rolle, wer durch den Schlamm watet

Doch auf Angebote, wie sie die Sussexes von Verlagen und Sendern bekamen, werden unsere jungen Idealisten wohl vergeblich warten. Es spielt für die Lese- und Zahlungsbereitschaft selbst des republikanischen Publikums offenbar eine große Rolle, ob Prinzen und Prinzessinnen durch den Schlamm waten oder Krethi und Plethi. Doch selbst Royals sollten es damit nicht übertreiben, wie man auch schon bei Goethe nachlesen kann: „Warum denn, wie mit einem Besen, wird so ein König hinausgekehrt? Wären’s Könige gewesen, sie stünden noch alle unversehrt.“