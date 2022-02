RKI-Präsident : Warum Wieler an Vertrauen verlor

In den vergangenen Wochen geriet RKI-Präsident Lothar Wieler zunehmend in die Kritik. Vor allem die FDP mäkelte an ihm herum. Nun stärkt die Bundesregierung ihm den Rücken.

So bedeutend wie während dieser Corona-Pandemie war das Robert-Koch-Institut (RKI) wohl noch nie. Dessen Präsident Lothar Wieler gehört seit Beginn zu den Gesichtern der Pandemie: Mahnend, warnend und immer ernsthaft und nüchtern abschätzend. In den vergangenen Wochen war Wieler allerdings so umstritten wie noch nie. Spätestens mit der plötzlichen Verkürzung des Genesenenstatus von sechs auf drei Monate war es aus mit der Toleranz der Liberalen in der Ampelkoa­lition. Grüne und SPD indessen stützten Wieler. Am Montag hat ihm die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann noch einmal das Vertrauen ausgesprochen.

Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Dijr-Sarai hatte zuvor gesagt, Wieler könne sich des Vertrauens der FDP nicht mehr sicher sein. Das FDP-Präsidiumsmitglied Michael Theurer meinte: „Mit der Veränderung des Genesenen­status quasi über Nacht hat RKI-Chef Wieler erneut Irritationen ausgelöst.“ Die Entscheidung über den Genesenenstatus müsse der Bundestag treffen. „Dabei geht es um die demokratische Legitimation und damit auch um das Vertrauen in den liberalen Rechtsstaat.“

Theurer schloss sich damit der Einschätzung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags an, der in der Entscheidung des RKI über den Status Genesener im Grunde eine Anmaßung der Exekutive über die Legislative gesehen hatte. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Konstantin Kuhle äußerte sich gegenüber dem „Spiegel“ ähn­lich: „Die neue Bundesregierung hat sich vorgenommen, über wichtige Corona-Entscheidungen im Parlament zu be­finden. Das sollte auch für die Veränderung des Genesenenstatus gelten“. Mit seinem Alleingang habe das RKI „viel Vertrauen zerstört“.

Lauterbach stand dumm da

Geknirscht hat es auch im Verhältnis mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der nach eigenem Bekunden nichts von der Verkürzung des Genesenenstatus wusste. Die Neuerung fand sich auch nur auf der Internetseite des RKI. Dass dieser Beschluss auf die Homepage des RKI gestellt wurde und so automatisch rechtsgültig wurde, „das wusste ich nicht. Das wird auch nicht mehr vorkommen“, sagte Lauterbach im „Bild“-Talk.

Gegenüber den Ministerpräsidenten stand der Minister dumm da, hatte er ihnen doch am 14. Januar versprochen, sie rechtzeitig über Änderungen des Genesenenstatus zu informieren. Am 15. Januar wurde er selbst von der aktua­lisierten Fassung überrascht. Lauterbach hat als Dienstvorgesetzter Wielers mit ihm über das Chaos gesprochen und ihm klargemacht, „dass das nicht geht“, ihm aber auch attestiert, zwei Jahre lang „fantastische Arbeit“ gemacht zu haben und deshalb weiter Lauterbachs Vertrauen zu genießen.

Wieler ist von Hause aus Fachtierarzt für Mikrobiologie und leitet eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums, die der Krankheitsüberwachung und -prävention dienen soll. Das RKI soll vor allem Infektionskrankheiten frühzeitig erkennen und sie gezielt bekämpfen. Zu Wielers Aufgaben gehört auch der gesetzliche Auftrag, wissenschaftliche Er­­kenntnisse als Basis für gesundheitspolitische Entscheidungen zu erarbeiten.

Nicht der erste Alleingang Wielers

Einen spektakulären Alleingang des RKI hatte es schon im Dezember gegeben, als Wieler nur wenige Stunden vor einer Bund-Länder-Runde ein RKI-Papier mit drastischen Empfehlungen zur Pandemiebekämpfung veröffentlichte. Auch davon war Lauterbach überrascht worden. Damals hatte er noch angekündigt, die Abstimmung zwischen Gesundheitsministerium und RKI zu verbessern. Das RKI ist weisungsabhängig, und mit dem neuen Gesundheitsminister scheint es öfter Spannungen zu geben, zumal auch ihm Alleingänge nicht fremd sind.

Zugleich ist Wieler für viele eine Symbolfigur für die Politik der Vorgängerregierung, von deren Pandemiebekämpfung sich vor allem die FDP deutlich absetzen will. Die oppositionelle Unionsfraktion im Bundestag stützt Wieler. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Kathrin Vogler, kritisiert, dass die FDP Wieler zum Bauernopfer machen wolle, obwohl er ein Behördenleiter sei, der „überwiegend durch Kompetenz und Kontinuität aufgefallen ist“.