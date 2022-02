Londoner Polizeichefin : Ein Rücktritt zur Unzeit

Am Morgen hatte Cressida Dick noch bekundet, nicht die geringste Absicht zu haben, ihren Posten als Chefin der Londoner Polizei zu räumen. Wenige Stunden später gab die ranghöchste Polizisten des Landes ihren Rücktritt bekannt. Sie sagte, es sei ihr nichts anderes übrig geblieben, nachdem der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan ihr seinen Rückhalt entzogen habe. Khan hatte seinen Zorn über das Versagen der von einem Skandal in den nächsten schlitternden Polizeibehörde öffentlich gemacht und Dick zum sofortigen Handeln ermahnt, die „toxische Kultur des Rassismus, des Sexismus, der Homophobie, des Mobbens, der Diskriminierung und des Frauenhasses“ von Scotland Yard auszumerzen und das zerschlagene Vertrauen wiederherzustellen. Ein in der vergangenen Woche veröffentlichter Bericht der Polizeiaufsichtsbehörde, der ein hohes Ausmaß frauenfeindlichen und rassistischen Verhaltens in einem innerstädtischen Polizeirevier aufdeckte, hatte das Fass zum Überlaufen gebracht. Dort hieß es, diese Vorgänge seien nicht bloß auf das Verhalten einiger „fauler Äpfel“ beschränkt.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Der Bürgermeister, der für die Überwachung der Polizei zuständig ist, nicht aber für die in die Zuständigkeit des Innenministeriums fallende Ernennung des Polizeipräsidenten, empfand die von Dick unterbreiteten Sanierungsvorschläge als ungenügend. Sie nahm ihre Entlassung mit ihrer Rücktrittserklärung vorweg. Damit überraschte Dick auch das Innenministerium, das keinen Hehl aus seinem Unmut über das Vorgehen Khans machte. Dem Labour-Politiker wird Opportunismus und Selbstdarstellung vorgeworfen.

Die 61 Jahre alte Dick wird zwar noch einige Wochen im Amt bleiben, um eine geordnete Übergabe zu gewährleisten, doch kommt ihr Ausscheiden zu einem politisch empfindlichen Zeitpunkt. Scotland Yard ist für die Ermittlungen im Zusammenhang mit den Lockdown-Parties in Downing Street zuständig. Der Ausgang könnte über Boris Johnsons Zukunft als Premierminister entscheiden. Zu den vielen Vorwürfen, die gegen Dick erhoben worden sind, kamen auch Einwände gegen ihre Handhabung der Vorgänge im Amtssitz des Premierministers hinzu. Sie war zunächst kritisiert worden für ihre ursprüngliche Entscheidung, keine Ermittlungen anzustrengen. Nachdem sie die Meinung geändert hatte, erregte sie Ärger, indem sie verhinderte, dass der Bericht der Beamtin Sue Gray in die „Partygate“-Affäre im vollen Umfang erscheinen konnte, solange die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 3 Monate für 1 €/Woche und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Cressida Dick, die in Oxford und Cambridge ausgebildete Tochter zweier Oxforder Akademiker, war bereits umstritten, als sie 2017 als erste Frau und erste offen Homosexuelle mit der Führung der fast zweihundert Jahre alten Londoner Behörde betraut wurde. Obwohl sie später ausdrücklich von persönlicher Schuld freigesprochen wurde, hatte sie im Juli 2005 den Einsatz geleitet, bei dem der fälschlicherweise des Terrorismus verdächtigte Brasilianer Jean Charles de Menezes erschossen wurde. In den vergangenen Monaten häuften sich die Angriffe auf die Polizeichefin und ihre Behörde. Sie wurde nicht nur des Versagens beschuldigt im Zusammenhang mit der Vergewaltigung und Ermordung der 33 Jahre alten Sarah Everard durch einen Polizisten. Der Polizeieinsatz bei der nicht genehmigten Mahnwache für die Ermordete rief ebenfalls Entsetzen hervor.

Mehr zum Thema 1/

Seitdem haben verschiedene Untersuchungen Missstände bloßgelegt. Im Dezember wurden zwei Polizisten zu Gefängnisstrafen verurteilt, weil sie Fotos zweier Mordopfer gemacht und über WhatsApp mit Kollegen geteilt hatten. Eine weitere Untersuchung warf der Behörde „institutionelle Korruption“ im Zusammenhang mit dem ungelösten Mord an einem Privatdetektiv vor. Außerdem stellte eine amtliche Untersuchung der Todesursache von vier jungen homosexuellen Opfern eines Serienmörders wiederholte Fehler fest, die Angehörige der Ermordeten auf die Homophobie der Polizei zurückführten.

Trotz dieser Kritik hatte Innenministerin Priti Patel erst vor fünf Monaten den im April auslaufenden Vertrag der Polizeichefin um zwei Jahre verlängert. Das war weniger ein Ausdruck des Vertrauens, als der Versuch Zeit zu gewinnen für die Suche nach einem Nachfolger. Dieser müsse starke und resolute Führungsqualitäten haben, um eine Änderung der polizeiliche Kultur in Angriff zu nehmen, forderte Patel am Donnerstag.