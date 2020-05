Lockerungsdebatte : Schäuble, Palmer und der Lockdown

Politiker aller Parteien sind sich einig: Schön ist es, auf der Welt zu sein. Unschön dagegen, an Covid-19 zu sterben. Daraus folgt die politische Maßgabe, möglichst vielen Menschen das Leben zu retten, ohne es ihnen gleichzeitig zu vergällen. Die Geretteten selbst zahlen ja für ihre Rettung und wollen sich zu Recht nicht in den Ruin stürzen. Also müssen die Kosten so hoch wie nötig, aber so niedrig wie möglich sein. Das ist das Ziel aller Politik in dieser Krise. Wer wollte darüber diskutieren statt über den richtigen Weg dorthin?

Zum Beispiel Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Er sorgte vor wenigen Tagen für Aufsehen, als er dem „Tagesspiegel“ sagte: „Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig.“ Genauso gut hätte er sagen können, Deutschland solle nicht Autohäuser einreißen, um an ihrer Stelle Krankenhäuser zu bauen. Das tut schlichtweg niemand, und es stellt auch niemand in der Bundesregierung oder in irgendeiner Regierung auf der Welt den Schutz von Leben über alles. Eine solche Regierung müsste den Straßenverkehr verbieten und den Alkohol. Das alles weiß Schäuble. Warum sagt er so etwas?

Weil er es muss, wie er betont. Dabei ist ein Bekenntnis, dem sich jeder anschließen kann, nicht mehr als ein Kalenderspruch. Diesen hängten sich dann auch gleich die unterschiedlichsten Politiker ins Schaufenster. Der AfD-Vorsitzende Gauland teilte mit: „Schäuble hat recht.“ Wortgleich äußerte sich der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Die beiden können sich sonst auf wenig einigen. Doch hier war es leicht.

Schneller – aber bitte ganz vorsichtig!

Denn Schäubles Satz hat nicht den Anspruch, einen Weg aufzuzeigen. Er soll vielmehr drängeln, so als hätten andere vergessen, überhaupt aufzubrechen. Schäuble hat noch mehr solcher Sätze in dem Interview plaziert. Etwa den, dass man nicht „allein den Virologen“ die Entscheidungen überlassen dürfe. Außerdem, dass zwar gerade niemand wisse, welche Auswirkungen sein Handeln habe, „die Politik“ aber „trotzdem“ handeln müsse. Da auch das schon geschieht, kristallisiert sich als Schäubles tatsächliche Botschaft heraus, dass „die Politik“ zu passiv sei, politische Entscheidungen Virologen überlasse und das öffentliche Leben lieber vorsorglich stilllege als zu überlegen, wie es bei möglichst geringen Nebenwirkungen wieder aktiviert werden könnte. Diese Kritik, die naturgemäß vor allem auf die Bundeskanzlerin zielt, wird allerdings seit Wochen rauf und runter geäußert. Interessant wäre zu erfahren, welchen Weg zum Ziel Schäuble bevorzugen würde. Doch der nennt es bloß „irrsinnig schwer“, diesen Weg zu finden, und konstatiert: „Diese Kunst müssen die Verantwortlichen jetzt schaffen.“ Wie immer.

Die Verantwortlichen sind, wie auch Schäuble, nicht auf den Kopf gefallen. Sie wissen, dass das ganze Land, die ganze Welt auf Erleichterung wartet. Während manche sie drängeln, endlich mehr zu tun, aber bitte ganz vorsichtig, treten andere mit Einsichten vor, die alles ganz leicht erscheinen lassen. So etwa der Grüne Boris Palmer, parteiintern schon gereizt „unser Sarrazin“ genannt. Im Frühstücksfernsehen von „Sat.1“ äußerte er im Ton eines Mannes, der eine unbequeme Wahrheit zu verkünden hat: „Ich sage es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären.“ Für sich genommen stimmt das, doch Palmer wollte darauf hinaus, dass die Nebenwirkungen der Lebensrettungen derzeit allzu groß seien. Soll man die Alten, die Kranken sterben lassen? Palmer bemühte sich klarzustellen, er habe bloß einen „Zielkonflikt“ beschrieben. Es tue ihm leid, falls er sich da „missverständlich oder forsch ausgedrückt“ habe. Missverständlich jedenfalls nicht.

Dabei ist es wichtig, dass Politiker Beiträge zur Debatte um Lockerungen leisten. Schäuble hat recht, wenn er sagt, der Bundestag müsse sich daran beteiligen. Die Frage ist nur, wie. Drängeln bringt Einzelne weiter, aber nicht die Gemeinschaft derer, die vorankommen wollen. Markige Worte nützen oft nicht mal denen, die sie äußern. Wolfgang Kubicki von der FDP konstatierte am Freitag: „Die Zeit der Virologen und Epidemiologen ist vorbei.“ Und ergänzte: „Mir ist völlig egal, wie das Virus aussieht, wir müssen verhindern, dass wir angesteckt werden.“

Viele Kriege wurden nicht gewonnen mit dem Schlachtplan „Mir egal, wie der Feind tickt, Hauptsache, er gewinnt nicht“. Die Bundesregierung tut gut daran, weiter mit Virologen zu reden, mit Unternehmern, Pädagogen, Altenpflegern, Ärzten, Politikern aus anderen Ländern. Niemand kann ihr den richtigen Weg zeigen – aber jeder kann entscheiden, ob er mit danach sucht.