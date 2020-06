Unterstützung für Amthor : Eine gebeutelte Partei stützt ihren Hoffnungsträger

Aktualisiert am

Philipp Amthor am 17. Juni auf dem Weg zur Sitzung des CDU-Kreisverbands Ludwigslust-Parchim in Spornitz Bild: dpa

Trotz der Lobbyismus-Affäre sind Philipp Amthors Chancen auf den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin gut. Warum wollen viele in der Partei an ihm festhalten?