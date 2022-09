Boris Johnsons Nachfolgerin : Was von Liz Truss zu erwarten ist

Es gibt (mindestens) zwei Theorien über die innere Logik, nach der sich die Abfolge britischer Premierminister seit den 70er Jahren ordnen lässt. Die erste lautet, dass auf jeden charismatischen Regierungschef ein vergleichsweise langweiliger folgte: nach Thatcher kam Major, nach Blair kam Brown, nach Cameron kam May, nach Johnson kommt Truss. Die andere Theorie wurde an diesem Wochenende vom Journalisten Janan Ganesh auf dem „FT Weekend Festival“ in London vertreten: Jeder Premierminister war ein bisschen schlechter als sein Vorgänger. In beiden Fällen hängt die Latte ziemlich tief für Liz Truss.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Dabei tritt sie ihre neuen Ämter mit einem beachtlichen Sprung an: Die Mitglieder der Konservativen Partei wählten sie mit klarem Abstand zur neuen Vorsitzenden. 81.326 der gültigen Stimmen entfielen auf Truss, nur 60.399 Tory-Mitglieder stimmten für ihren Rivalen Rishi Sunak. Damit wird Truss gleichsam automatisch auch Premierministerin. Der Abgeordnete Graham Brady, Vorsitzender des für Führungswechsel zuständigen „1922 Committee“ in der Tory-Fraktion, gab das Ergebnis der Urwahl am Montagmittag in London bekannt. Boris Johnson hatte im Juli seinen Rücktritt bekanntgegeben. Truss dankte nach ihrer Wahl ausführlich ihrem „Freund“ Johnson.