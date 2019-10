Livestream: Johnson stellt neue Brexit-Pläne im Parlament vor

Livestream: Wird Johnson das Parlament wieder in eine Pause schicken?

Johnson stellt neue Brexit-Pläne im Parlament vor

Ein letzter Auftritt, bevor er das britische Parlament in die Zwangspause schickt. So plant es zumindest der Premierminister. Verfolgen Sie Boris Johnsons Brexit-Update im Unterhaus in unserem Livestream.