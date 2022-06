Aktualisiert am

Dit is schade

Die Linke in der Krise

Die Linke in der Krise :

Die Linke in der Krise : Dit is schade

Es ist nicht mehr viel übrig von der Linken. So wie überhaupt nicht mehr viel übrig ist von früher. Eine Spurensuche in Ostberlin.

Siegerehrung beim Gartenlauf in Hohenschönhausen. Bild: Livia Gerster

Manche gelangen schnell ans Ziel, andere verlieren den Anschluss. Saublöd ist, wenn man nicht mal richtig starten kann. „Rennt euch nicht über den Haufen!“, ruft der Mann mit der Startklappe noch. Auf die Plätze, fertig, und los läuft der Pulk. Geschubse, Gedränge, wirbelnder Sand. Zurück bleibt das Mädchen mit der Nummer 960. Schluchzend am Boden mit blutigem Knie. „Immer diese Großen!“, schimpft die Mutter. Durch tränenverhangene Wimpern lugt das Mädchen zu den Pokalen. Sie funkeln in der Sonne, als sei nichts geschehen.

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Über die Pokale wacht Gesine Lötzsch. Sie ist Politikerin der Linken und für alle zuständig, die im Leben abgehängt oder über den Haufen gerannt wurden. Aber auch sie weiß, dass nicht alle gewinnen können. In ihrem Wahlkreis zum Beispiel, Berlin-Lichtenberg, gewinnt immer nur sie. Es ist eine der letzten Bastionen der Linken. Aber auch die bröckelt. 48 Prozent, wie in den besten Zeiten, erreicht sie nicht mehr. Manche fürchten, dass die Linke ihren Parteitag in ein paar Tagen nicht überleben wird. Bei den letzten drei Landtagswahlen rangierte sie irgendwo im Bereich der Tierschutzpartei. Dann kam ihr noch eine Vorsitzende abhanden. Die verbliebene schlägt sich mit Sexismus-Vorwürfen gegen linke Männer herum.