„Letzte Generation“ : Klimaprotest laut Berliner Feuerwehr ohne Einfluss auf Rettung

Aktualisiert am

Die in Berlin verletzte Radfahrerin ist tot. Waren die Rettungskräfte wegen eines Protests der „Letzten Generation“ zu spät am Unfallort? Nein, heißt es in einem internen Vermerk der Feuerwehr.

Das zerstörte Fahrrad der inzwischen verstorbenen Frau in Berlin-Wilmersdorf. Bild: dpa

Laut eines internen Vermerks der Berliner Feuerwehr hatte der Klimaprotest der Gruppe „Letzte Generation“ keinen Einfluss auf die Behandlung der 44-jährigen Frau, die am Montagmorgen unter einen Betonmischer gelangte und am Donnerstagabend im Krankenhaus starb. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Demnach sei die Notärztin, die die Radfahrerin am Unfallort versorgte, nicht vom Stau behindert worden.

Ein sogenannter Rüstwagen der Feuerwehr, mit dem der Betonmischer hätte angehoben werden können, hätte zwar festgesteckt, die Notärztin habe sich aber noch am Unfallort dagegen entschieden, den Betonmischer anheben zu lassen. Stattdessen wollte die Notärztin, dass das Fahrzeug aus eigener Kraft rollt, heißt es in dem zitierten Bericht, da dies schneller möglich gewesen wäre als ein Anheben.

Öffentliche Kritik an der Gruppe verschärfte sich, nachdem sich am Montag nach Recherchen des Berliner „Tagesspiegels“ der Rettungseinsatz nach einem Fahrradunfall in Berlin wegen eines von der „Letzten Generation“ verursachten Verkehrsstaus einige Minuten verzögert hatte. Die Berliner Polizei stellte gegen zwei Klimaaktivisten Strafanzeige wegen unter anderem unterlassener Hilfeleistung.

Die Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ kritisierten unterdessen eine „Welle der Vorwürfe, Unwahrheiten und Hetze“ gegen sich. In einem Statement, das die Gruppe am Freitag verschickte, werfen sie den Medien vor, nicht objektiv zu berichten. Es sei schockierend, dass man sich „auf die einfachsten Prinzipien in einer Demokratie - wie neutrale, faktenbasierte Berichterstattung“ nicht verlassen könne.

Seit Anfang des Jahres haben Mitglieder der „Letzten Generation“ wiederholt Straßen und Autobahnzufahrten blockiert, indem sie sich auf dem Asphalt festklebten oder von Brücken abseilten, um damit auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Zuletzt klebten sich Aktivistinnen und Aktivisten in mehreren Museen an Kunstwerken fest und schütteten Lebensmittel wie Kartoffelbrei auf wertvolle Bilder.

„Letzte Generation“ will Proteste fortsetzen

„Damit wir uns nicht falsch verstehen: Dass die Radfahrerin im Straßenverkehr verunglückt ist, ist furchtbar. Wir sind bestürzt und in Trauer“, heißt es in dem Statement der „Letzten Generation“. „Doch ist es an der Zeit, eine Grenze zu ziehen.“

„Wir wussten, dass uns einiges entgegenschlagen wird. Wir wussten, dass wir uns viele Feinde machen würden“, heißt es in der Erklärung. „Dass ein ganzes Mediensystem sich gegen uns wenden würde, damit haben wir nicht gerechnet.“ Die Gruppe halte die Berichterstattung über sich nicht für objektiv. „Ist es zu fassen, dass eine Medienlandschaft, die sich die Aufklärung der Gesellschaft auf die Fahnen schreibt, eine Situation in dieser Form fiktiv aufbauscht und damit demokratischen Protest in einer Krisensituation delegitimiert?“, frage die Gruppe in dem Schreiben.

Weiter kündige die „Letzte Generation“ an, ihre Proteste fortsetzen zu wollen: „Was immer uns als Menschen an öffentlicher Hetze entgegenschlagen mag, wird uns nicht davon abbringen, das einzig moralisch Richtige zu tun: In einer alles entscheidenden Krise nicht zu verharren, sondern loszugehen.“

Die Kritik der Aktivisten an den Medien wies der DJV zurück. „Ich sehe keine Hetze in der Berichterstattung“, sagte Sprecher Hendrik Zörner der Nachrichtenagentur AFP. Die Letzte Generation müsse sich gefallen lassen, dass über den Unfall in den Medien berichtet werde. Dass es jetzt eine „kritische Kommentierung“ der Proteste sowohl in den klassischen als auch sozialen Medien gebe, könne nicht verwundern. Denn der Unfall sei ein „Ereignis, das polarisiert“.

Mehr zum Thema 1/

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) erklärte nach der Nachricht vom Tod der Radfahrerin, es bleibe „die Aufgabe der Polizei und der Gerichte, die Umstände ihres Todes rasch und sorgfältig aufzuklären“.

Die Letzte Generation wird für ihre Proteste von Politikerinnen und Politikern verschiedener Parteien kritisiert. Die Umstände des Berliner Unfalls müssten „lückenlos aufgeklärt werden“, forderte etwa der Grünen-Politiker Anton Hofreiter in der „Augsburger Allgemeinen“. Auch Proteste gegen die Klimakrise dürften nicht das Leben anderer Menschen in Gefahr bringen. „Protestformen, die Menschen gefährden, sind falsch“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

„Der Zweck heiligt nicht die Mittel“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Bundestag, Stephan Thomae, der Zeitung. Wenn der Klimaschutz absolut gesetzt werde, dann sei irgendwann für das Klima alles erlaubt. Deshalb dürfe dieser Fall nicht ohne Folgen bleiben. „Der Rechtsstaat darf keinen Rabatt gewähren.“

Auch die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer sieht die Aktionen der Letzten Generation kritisch. Ziviler Ungehorsam stehe und falle mit dem Wort zivil, sagte sie im ZDF-„heute journal“. „Es ist gewaltfrei, und Menschen sollten dabei nicht gefährdet werden“. Die jetzige Situation, mache die Klimabewegung nachdenklich, „unsere eigenen Sicherheitskonzepte zu überprüfen“.