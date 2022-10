Drogenpolitik der Regierung : Das sind die Eckpunkte für die geplante Cannabis-Legalisierung

Der Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm Cannabis sollen künftig straffrei bleiben. Von einem „großen Durchbruch in der Drogenpolitik“ will Gesundheitsminister Lauterbach nicht sprechen. Europäische Gesetze könnten die Pläne verhindern.

Auch wenn der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise viele Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag in den Hintergrund haben rücken lassen, in einem Punkt meldete Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Mittwoch Vollzug: Das Bundeskabinett hat das Eckpunktepapier aus seinem Haus für eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland beschlossen.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Statt als Betäubungsmittel sollen Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) demnach künftig als Genussmittel eingestuft und in lizenzierten Fachgeschäften, möglicherweise auch in Apotheken, an Erwachsene verkauft werden dürfen. Der Erwerb und Besitz von 20 bis 30 Gramm „Genusscannabis“ sollen straffrei, der private Eigenanbau soll in begrenztem Umfang erlaubt sein.

Lauterbach dämpfte jedoch gleich zu Beginn der Pressekonferenz am Mittwoch die Erwartungen: „Dieses Eckpunkte-Papier werde ich heute nicht als großen Durchbruch verkaufen“, sagte der Minister. Hintergrund ist, dass internationale und europarechtliche Regeln zum Umgang mit Cannabis der Legalisierung in Deutschland entgegenstehen könnten. Der rechtliche Rahmen biete „begrenzte Optionen, das Koalitionsvorhaben umzusetzen“, heißt es in dem vom Kabinett beschlossenen Eckpunktepapier. Genannt wird in dem Zusammenhang unter anderem das sogenannte Schengener Durchführungsübereinkommen.

Ein konkreter Gesetzesentwurf soll deshalb erst vorgelegt werden, wenn sich abzeichnet, dass es von der EU gegen die geplante Freigabe keine rechtlichen Einwände gibt. Lauterbach sagte, man bitte die EU-Kommission jetzt um eine Vorabprüfung. Sollte diese ablehnend ausfallen, werde es keinen Gesetzesentwurf geben. Er will in Brüssel aber für die deutschen Pläne werben. „Das könnte ein Modell für Europa sein.“ Das Problem sei schließlich auch in anderen Ländern nicht gut gelöst.

„Im Vordergrund steht der Gesundheitsschutz“

Er selbst habe probehalber schon einmal Cannabis konsumiert, sagte Lauterbach weiter – mehr Cannabis-Erfahrung habe er aber nicht. „Ich bin kein Nutzer“, betonte er. „Es war ein Probe-Konsum.“ Dies sei unter Ärzten, die sich mit dem Thema befassten, üblich. Politisch habe sich seine Position in den vergangenen anderthalb Jahren zu dem Thema verändert. Deutschland sei in dem, was es tue, nicht erfolgreich. Der Cannabis-Konsum sei gestiegen, der Jugendschutz nicht ausreichend gewährleistet. Vier Millionen Menschen hätten im vergangenen Jahr Cannabis genutzt, unter den 18 bis 24-Jährigen liege der Anteil bei 25 Prozent.

Mehr zum Thema 1/

Es gebe einen florierenden Schwarzmarkt und einen „Sog der Kriminalität“. Die Drogenpolitik müsse erneuert werden. „Wir wollen eine Entkriminalisierung des Cannabis-Konsums bewirken“, sagte Lauterbach, betonte aber zugleich: „Im Vordergrund steht der Gesundheitsschutz.“

Was den privaten Eigenanbau betrifft, zieht das Eckpunktepapier die Grenze bei drei weiblichen blühenden Pflanzen je volljähriger Person. Diese müssten vor dem Zugriff von Kindern und Jugendlichen geschützt werden. Im Fachhandel sollen nur Volljährige Zutritt zu den Geschäften haben, Werbung für Cannabisprodukte soll es nicht geben, einen Versandhandel auch nicht. Apotheken könnten, je nach dem, wie sich der Bedarf und das Angebot an Fachhändlern entwickele, „gegebenenfalls“ hinzukommen. Neben der Mehrwertsteuer ist auf den Verkauf von Cannabis eine gesonderte „Cannabissteuer“ geplant, die sich nach dem THC-Gehalt richtet.

Ziel sei ein Endverbraucherpreis, „welcher dem Schwarzmarktpreis nahekommt“. Mögliche Steuereinnahmen sollten in Aufklärungsarbeit fließen. Cannabis-Produkte zum Rauchen und Inhalieren oder zur Aufnahme in Form von Kapseln, Sprays oder Tropfen sollen zum Verkauf zugelassen werden. Sogenannte Edibles, also etwa Kekse oder Süßigkeiten mit Cannabis, zunächst nicht.

In den ersten Überlegungen hatte das Gesundheitsministerium geplant, die Freigabe daran zu knüpfen, wie hoch der Anteil des berauschenden Wirkstoffs THC in einem Produkt ist. Die Marke von 15 Prozent sollte nicht überschritten werden. Jetzt soll auf eine generelle THC-Grenze wegen des zu großen Aufwands bei einer möglichen Strafverfolgung verzichtet werden. Allerdings soll eine Grenze für junge Erwachsene im Alter von 18 und 21 Jahren geprüft werden, „wegen des erhöhten Risikos für cannabisbedingte Gehirnschädigungen in der Adoleszenz“. Diesbezüglich war zuletzt von 10 Prozent die Rede.

Das Vorgehen der Niederlande beim Thema Cannabis sei kein Vorbild, sagte Lauterbach. Dort gebe es eine liberale Nutzung und keinen regulierten Markt. „Das wollen wir hier nicht.“ Lauterbach zeigte sich hoffnungsvoll, dass die EU-Kommission sich schnell zu dem deutschen Vorhaben positioniert. Sollte es grünes Licht aus Brüssel geben, könnte der Gesetzentwurf seinen Worten zufolge im ersten Quartal nächsten Jahres stehen. Es handele sich nicht um ein „Lifestyle-Projekt“, betonte Lauterbach, und auch nicht um eine Komplett-Legalisierung. Und auch wenn das Gesetz wie geplant zustande kommt: Nach vier Jahren sollen die Regelungen bewertet und gegebenenfalls angepasst werden.