So herrscht in diesem Sommer eine Art gespannte Ferienstimmung in Krywyj Rih. Die Stadt hat noch nicht viele Treffer abbekommen, und seit der russische Vormarsch stecken geblieben ist, sind auch die Straßensperren weg. Nur noch an großen Kreuzungen liegen die zusammengeschweißten Stahligel am Gehsteig, für alle Fälle. Die Bierkiosks sind bis neun offen, um zehn ist Polizeistunde.



Früher galt Krywyj Rih als eine der Städte, die zu Putin überlaufen könnten. Die Belegschaften der Gruben und Hütten kommen aus der ganzen Sowjetunion, von überall zwischen Ostsee und Ostsibirien. Bis heute spricht man hier deshalb mehr Russisch als Ukrainisch, und bis vor ein paar Jahren haben prorussische Kandidaten in dieser Region noch Wahlen gewonnen. Aber seit 2014, nach Putins erstem Überfall auf die Ukraine, scheint sich die Stimmung geändert zu haben. Das beste Beispiel dafür ist Präsident Selenskyj. Er stammt aus dieser Stadt, als Junge sprach er Russisch. Heute verkörpert er den Überlebenswillen der Ukraine. Andere tun es ihm nach. Olexandr Wilkul zum Beispiel. Früher war er als Gouverneur ein Hauptvertreter der prorussischen Strömung im Land, heute ist er Chef der Militärverwaltung in Krywyj Rih. Am Beginn des Krieges wurde einer seiner Tweets zur Legende. Einer seiner früheren Freunde war zu Russland übergelaufen und hatte ihn eingeladen, es ihm gleichzutun. Wilkuls Antwort: „F*ck dich, Verräter, zusammen mit deinen Herren!“