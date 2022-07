Baerbock und Lawrow bei G20 : Russlands Karten sind nicht so schlecht

Für den Ausgang des Krieges in der Ukraine ist wichtig, zu welcher Seite der Rest der Welt hinneigt. Deshalb sollte Putin beim G-20-Gipfel im Herbst so konfrontiert werden wie Lawrow beim Treffen auf Bali.

Der Auftritt des russischen Außenministers Sergej Lawrow beim G-20-Außenminister-Treffen auf Bali und sein abrupter Abgang haben noch einmal vor Augen geführt, wie es um Moskaus Offenheit für Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine steht. Das war indes schon vorher klar.

Wer sich beim Blick auf Russland nicht von Wunschdenken leiten lässt, sondern Worte und Handeln der entscheidenden Männer in Moskau ernst nimmt, muss derzeit keine Gedanken auf die Frage verschwenden, ob der Kreml ein anderes Kriegsende als eine Kapitulation der Ukraine akzeptieren würde. Damit es eine Chance auf ernsthafte Friedensverhandlungen geben kann, muss der Westen die Kosten dieses Kriegs für Russland durch massive Waffenlieferungen an die Ukraine und weitere Sanktionen über dessen Schmerzgrenze hinaus erhöhen. Das kann leider lange dauern.

Der Krieg ist weit weg von Afrika und Asien

Der Ausgang dieses Ringens entscheidet sich indes nicht nur in der direkten Konfrontation der Ukraine und ihrer Freunde mit dem Aggressor. Von Bedeutung ist auch, zu wem sich der Rest der Welt hinneigt. Und da sind Russlands Karten nicht so schlecht, wie Außenministerin Annalena Baerbocks Aussage nahelegt, in Bali habe es 19:1 gegen Lawrow gestanden. Für viele Länder in Afrika und Asien ist der Krieg in der Ukraine ebenso weit entfernt, wie es für die Europäer die blutigen Konflikte im globalen Süden sind.

Für sie sind die Ursachen dieses Kriegs im Moment nicht so entscheidend wie dessen Folgen, die für sie durch steigende Rohstoffpreise und Nahrungsmittelknappheit zur existenziellen Bedrohung werden. Hinzu kommt, dass moralische Autorität der westlichen Demokratien bei ihren einstigen Kolonien aus verständlichen Gründen nicht gerade groß ist. Umso wichtiger ist es, Russland bei internationalen Treffen die Bühne nicht zu überlassen. Beim G-20-Gipfel im Herbst sollten die Staats- und Regierungschefs Wladimir Putin ebenso gegenübertreten wie nun die Außenminister Lawrow.