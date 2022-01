Nouripour und Lang : Das sind die künftigen Vorsitzenden der Grünen

An diesem Samstag wählen die Grünen Omid Nouripour und Ricarda Lang zu ihren neuen Vorsitzenden. Sie sollen nicht in die Fußstapfen von Habeck und Baerbock treten – sondern den Ärger abfangen, der womöglich bald den Ministern gilt.

Beide lachen gern. Bei Omid Nouripour kommt es tief aus der Kehle, der ganze Körper bebt, er hebt das Kinn und lässt sich in seinen Stuhl zurückfallen. Ricarda Lang spricht im Lachanfall einfach weiter, gluckst zwischen den Worten. Gespräche mit beiden haben einen hohen Unterhaltungswert. Sie mögen auch die flache Alberei. In einem Youtube-Video will Nouripour den Moderator für seinen Eintracht-Frankfurt-Fanclub im Bundestag gewinnen und fragt ihn, ob er irgendwas mit der „Blase“ zu tun habe, „also du weißt schon, nicht mit Pipimachen, höh, höh“, er meint die Politblase.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



Ricarda Lang sitzt in der Sendung „Disslike“ und kommentiert böse Kommentare, die sie über die sozialen Medien erreichen. „Kann nicht mal ihren Lippenstift ziehen“, ist eindeutig einer der netteren. „Das stimmt leider“, gickelt Lang, „das kann ich wirklich nicht.“

Angeblich telefonieren die beiden derzeit täglich mindestens fünfmal. Wahrscheinlich witzeln sie dabei manchmal auch. Lang, die bisherige stellvertretende Vorsitzende, und Nouripour, zuletzt außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, wollen sich an diesem Samstag zu den neuen Parteivorsitzenden der Grünen wählen lassen.

Die Parteilinke und der Realo lösen Annalena Baerbock und Robert Habeck ab, doch ihr Job wird ein anderer sein. „Dream-Team“ im Scheinwerferlicht ist nicht die Rolle, die der scheidende Vorstand für seine Nachfolger erdacht hat. Dass Nouripour dem „Handelsblatt“ sagte, es sei falsch zu glauben, „man könne in die Fußstapfen von Vorgängern treten und sie füllen“, fand Zustimmung. Die neuen Vorsitzenden sollen Habeck und Baerbock keine Konkurrenz machen, sie sollen die Minister strahlen lassen. Es ist sicher hilfreich, an diese Aufgabe mit einer Portion Selbstironie heranzugehen.

Die Grünen, die 1998 schon politisch aktiv waren, erinnern sich, wie hart der Einstieg ins Regierungsgeschäft damals war. Die deutsche Beteiligung am Afghanistan-Einsatz, später die Zustimmung zu den Hartz-Reformen führten zu schlimmen Verwerfungen in der Partei. Ein Farbbeutel traf Joschka Fischer, den damaligen Außenminister, Tausende Mitglieder erklärten ihren Austritt. Nouripour und Lang sollen dafür sorgen, dass sich diese Geschichte nicht wiederholt. Sie selbst haben in Interviews ihre Rolle als die eines „Scharniers“ beschrieben: der Parteivorsitz als Bindeglied zwischen Ministern und Parteibasis sowie den Grünen nahestehenden Bewegungen wie Fridays for Future.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Die Einstufung der Atomkraft als nachhaltige Energiequelle im Rahmen der EU-Taxonomie gibt einen ersten Vorgeschmack auf das, was Lang und Nouripour erwartet. Sie müssen künftig solche Kompromisse erklären und verteidigen. Das ist bei einer Partei mit „idealistischem Überschuss“, wie Habeck es kürzlich nannte, keine beneidenswerte Aufgabe. Als die Grünen im Oktober über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP abstimmten, war Habeck bemüht, seine Partei auf die neue Rolle einzustimmen: Es wäre doch ein „Treppenwitz der Geschichte“, wenn die Grünen, die der Gesellschaft so viel zumuten wollten, nicht bereit seien, sich selbst etwas zuzumuten. Dass Parteimitglieder da nickten, heißt nicht, dass sie nicht heftig den Kopf schütteln, wenn sich die FDP mal wieder durchsetzt.