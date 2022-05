Absturz der FDP : Katerstimmung bei den Liberalen

Am Tag nach der Wahl in NRW herrscht Schockstarre bei den Liberalen. Eine Regierungsbeteiligung erscheint ihnen nach dieser Schlappe unwahrscheinlich bis vermessen.

Während die Grünen am Rhein ihren Sieg feierten, standen einige Hundert Meter Luftlinie entfernt in den Räumen der FDP im Landtag am Sonntagabend nur noch eine Handvoll Politiker mit ihren Frauen und schauten traurig in ihre Weißweingläser.

„Das ist eine klare Wahlniederlage, eine richtige Klatsche“, sagte Christof Rasche, der FDP- Fraktionsvorsitzende im Landtag. Sein Handy vibriert, er schaute kurz drauf, sagte dann, er bekomme ständig Nachrichten von Leuten, die ihm sagten: „Das habt ihr eigentlich gar nicht verdient. Eigentlich war die Politik gut, zumindest nicht schlecht.“ Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart zum Beispiel habe einen tollen Job gemacht. Er wirkte ratlos.

Regierungsbildung nicht ihre Aufgabe

Die FDP hat nicht einmal halb so gut abgeschnitten wie 2017, als sie mit 12,6 Prozent so viele Stimmen in NRW bekam wie nie zuvor. 5,9 Prozent sind es, zwischenzeitlich mussten die Liberalen fürchten, an der Fünfprozenthürde zu scheitern. Auch Spitzenkandidat Joachim Stamp wirkt erschüttert, sprach am Sonntagabend von einer bitteren Niederlage.

Während SPD-Spitzenkandidat Kutschaty noch auf eine Ampel hofft, geht Stamp fest von Schwarz-Grün aus. Moritz Körner, Generalsekretär der FDP in NRW, äußert: „Das ist eine ganz ganz schwere Niederlage, die tut richtig weh. Wir werden uns die Gründe genau ansehen müssen. Es ist nicht unsere Aufgabe, heute die Regierungsbildung voranzutreiben.“

Der Fokus auf die Spitzenkandidaten von CDU und SPD habe der FDP geschadet, sagt Fraktionschef Rasche. Wer Wüst wollte, habe CDU statt FDP gewählt. Tatsächlich haben 250.000 Wähler, die 2017 für die FDP gestimmt hatten, ihre Stimme am Sonntag der CDU gegeben. Unwesentlich mehr Stimmen, nämlich 260.000, haben bei dieser Wahl nur die Sozialdemokraten an die Grünen verloren.

Rasche sagt, landespolitische Themen hätten im Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt, ständig sei es um nationale und internationale Politik gegangen, vor allem den Ukrainekrieg. Davon profitierten vor allem die grünen Bundesminister Robert Habeck und Annalena Baerbock und damit auch grüne Landesverbände.

Die FDP sei im Saarland an der Fünfprozenthürde gescheitert und habe danach erst in Schleswig-Holstein und nun in NRW schlecht abgeschnitten. „Das liegt ja nicht nur an lokalen Problemen.“ Ein lokales Problem aber nennt er doch: Bildungsministerin Yvonne Gebauer. Während der Pandemie störten sich Eltern und Schulleitungen an ihrer Politik, vor allem an der schlechten Kommunikation rund um Coronatests und Masken. „Da ist vieles auch nicht optimal gelaufen“, sagt Rasche. Aber auch das reiche nicht als Erklärung für das Absacken der Partei.

Zu eng an die Union gebunden?

Parteikollegen fallen durchaus weitere Erklärungen ein. Der Slogan, mit dem die NRW-FDP in den Wahlkampf gezogen war – „Von hier aus weiter“ – klinge zu sehr nach Status Quo, der ja doch krisenhaft sei, sagt ein Vorstandsmitglied. Außerdem habe die FDP in Nordrhein-Westfalen sich damit zu eng an den Koalitionspartner CDU gebunden. Joachim Stamp habe sich über mangelnde „schwarze Liebe“ von Seiten der CDU beschwert, doch auf die Zuneigung einer konkurrierenden Partei solle man nicht angewiesen sein.