Landrat Rainhard Sager: „Ich will zusammenführen, muss prüfen: Ist das sachgerecht, was wir machen, und finanzierbar? Haben wir die Zustimmung im Kreistag? In der Bevölkerung?“ Bild: Daniel Pilar

Haben es die Schweine besser als die Schüler? Klaus-Peter Lucht, der Präsident des Bauernverbands in Schleswig-Holstein, haut ordentlich auf die Sahne. Er lässt kaum ein gutes Haar an Kiel, Berlin oder Brüssel. Und auch Eutin, Sitz des Landratsamts, kriegt sein Fett ab. Reinhard Sager, der Landrat, sitzt in der ersten Reihe. Eigentlich müsste das hier in Lensahn ein Heimspiel für ihn sein, politisch gesehen.

In der Volks- und Raiffeisenbank hat sich der Kreisbauernverband versammelt. Es klingt alles sehr bodenständig, sehr praktisch, manchmal rebellisch, aber dann doch wieder sehr staatstragend, sehr nach CDU. Sager ist Mitglied der CDU und Sohn eines Landwirts obendrein. Dann fällt irgendwann der Satz: Die Schüler würden mancherorts in Busse gepfercht und zur Schule gekarrt, da gehe es dem Vieh ja besser!