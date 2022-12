Lambrecht im Sahel : Letzte Hoffnung Niger

Verteidigungsministerin Lambrecht besucht auf ihrer Weihnachtsreise die Soldaten im Sahel. Beim Einsatz in Mali will sie keine Kompromisse mehr hinnehmen.

Ein deutscher Soldat sichert am Freitag vor dem Abflug von Verteidigungsministerin Lambrecht das Flugfeld in Gao Bild: Lorenz Hemicker

Schon wieder zwei! Silvio K. schraubt das Gitter der Klimaanlage ab, an dem zwei kleine, tote Vögel hängen. „Wer weiß, wie die da reinkommen“, sagt der Betriebslagerfeldwebel. Er zuckt mit den Schultern und macht sich daran, das Ventilatorenblatt zu wechseln. Wegen der Hitze liefen die Dinger hier „vierundzwanzigsieben“. Sonne und Sand setzten den Blättern zu. Die Arbeit an den Ventilatoren auf dem nigrischen Lufttransportstützpunkt der Bundeswehr wird K. so schnell nicht ausgehen.

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik Folgen Ich folge





Einen Steinwurf entfernt von der Zeltstadt, in der K. seinen Werkzeugkasten wieder einklappt, läuft am Freitagnachmittag Verteidigungsministerin Christine Lambrecht mit ihrer Delegation aus Abgeordneten, Militärs und Journalisten auf ein langgestrecktes Containergebäude zu. Aus dem Inneren ist Baulärm zu hören, Handwerker machen die letzten Arbeiten. Eine zivile Vertragsfirma hat den Block mit Platz für bis zu 180 Gäste binnen 14 Tagen hochgezogen. „Schön, dass bei Ihnen alles nach Plan läuft“, sagt Lambrecht zu einem Soldaten, der sie über den Baufortschritt informiert.

Niamey ist die letzte Station auf Lambrechts „Weihnachtsreise“ zu den deutschen Truppen im Sahel, die dort im Rahmen der MINUSMA-Mission in Mali und Niger stationiert sind. Bis zu ihrer Landung in Nigers Hauptstadt am Freitag hatte sich dabei so ziemlich alles um den Anfang vom Ende des deutschen Engagements in Mali gedreht: Um die Schikanen der Malier und um das richtige Timing für den Abzug. Das änderte sich, als Lambrecht nach einem Treffen mit Nigers Verteidigungsminister Alkassoum Intatou und dem Rundgang auf dem deutschen Stützpunkt noch einmal zu den mitreisenden Journalisten sprach.

Ihre Botschaft lautete: Deutschland werde sich, nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildungsmission „Gazelle“ nun auch an der am vergangenen Montag beschlossenen EU-Partnerschaftsmission im Niger „substanziell“ beteiligen. Zudem wolle man ein Militärkrankenhaus mit den nigrischen Streitkräften aufbauen. Der Sahel dürfe nicht aus dem Blick geraten, und die weitere Zusammenarbeit mit Niger sei dabei „ganz, ganz wichtig“. So klingen die neuen, deutlich geringeren militärischen Verpflichtungen, die Deutschland nun auf Jahre eingehen will.

Niger ist nicht Mali. Dass die Ministerin so schnell wie möglich den Stabilisierungseinsatz im krisengeschüttelten Nachbarland hinter sich lassen will, ist kein Geheimnis. Dass sie es noch nicht tun kann, liegt vor allem am Außenamt von Ministerin Annalena Baerbock (Grüne). Zwischen den Ressorts besteht ein klassischer Interessenskonflikt. Das Außenamt argumentiert mit Interessen in der Region. Deutschland könne es sich nicht leisten, mit einem hastigen Abzug wie aus Afghanistan noch einmal das Gesicht zu verlieren.

Das Verteidigungsministerium hält dagegen mit den zunehmenden Schikanen der Malier nach dem (ebenfalls zügigen) Abzug der Franzosen und der sich verschlechternden Sicherheitslage. Der Kompromisszeitpunkt für den Abzug, den beide Seiten Ende November gefunden haben, lautet Mai 2024, kurz nach den malischen Präsidentschaftswahlen.

Doch der Konflikt schwelt offenkundig weiter. Schon am Donnerstag knüpfte Lambrecht den Verbleib der deutschen Truppen bis zum verabredeten Termin an Bedingungen. Als sie am Sitz des malischen Verteidigungsministers aus dem Auto steigt. Während Sadio Camara in weißer Tunika mit Lambrecht die Ehrenformation unter den mitunter schrillen Klängen einer Militärkapelle abschreitet, sichern vermummte Spezialkräfte auf Pick-ups das Gelände. Ihre Forderungen für den Verbleib der deutschen MINUSMA-Kräfte bis 2024 machte Lambrecht in der Dienstvilla des Ministers klar: Keine Wahlverschiebung und keine weiteren Behinderungen der deutschen MINUSMA-Kräfte mehr – sonst könnten Deutschen auch früher abziehen, und schneller.