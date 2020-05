Ausreden gegen Ausgangssperre : Mein Plüschhund muss ausgeführt werden!

Auf der ganzen Welt sitzen Menschen seit Wochen zu Hause. In manchen Ländern dürfen sie nicht mal spazieren gehen. Einige halten es nicht mehr aus und wagen sich trotz Ausgangssperre vor die Tür. Dann brauchen sie gute Ausreden. Ein paar besonders einprägsame haben Polizeistationen in den vergangenen Wochen veröffentlicht, meist verbunden mit der Warnung, dass diese Ausreden nicht akzeptiert würden. Manchmal klang aber auch ein freundlicher Ton mit: Man könne die Menschen verstehen und staune über ihren Einfallsreichtum.

Eine der beliebtesten Ausreden ist das Gassigehen. Denn auch in Ländern wie Spanien, wo bis vor Kurzem eine strikte Ausgangssperre galt, und Italien, wo sie zunächst bis zu diesem Sonntag verlängert wurde, blieb es erlaubt, seinen Hund so oft wie eben nötig auszuführen. Dabei hat es sich in den vergangenen Wochen als Definitionssache erwiesen, was ein Hund ist und wie oft er hinaus muss.