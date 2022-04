Altkanzlerprivilegien : Kubicki stellt Büros für Merkel und Schröder in Frage

Laut Gasversorgern : Russland stellt von Mittwoch an Gaslieferungen an Polen und Bulgarien ein

Von Mittwochmorgen an will Russland seine Gaslieferungen an Polen stoppen. Auch Bulgarien erhält dann kein russisches Gas mehr. Schon am Nachmittag war zwischenzeitlich kein Gas mehr durch die Jamal-Pipeline nach Polen geflossen.