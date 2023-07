Aktualisiert am

Trotz der harten Reaktionen in muslimischen Ländern gibt es in Schweden kaum Rufe danach, Koranverbrennungen stärker einzuschränken. Im Gegenteil.

Muslimische Aktivisten verbrennen eine schwedische Fahne am 2. Juli im pakistanischen Karachi Bild: AP

Nach der jüngsten Koranverbrennung gab es einen Aufschrei in vielen islamischen Staaten. In Bagdad stürmten Demonstranten die schwedische Botschaft, Saudi-Arabien bestellte den schwedischen Botschafter ein, Iran will vorerst keinen neuen Botschafter nach Schweden entsenden und die schwedische Sicherheitspolizei Säpo warnte davor, dass derlei Aktionen Islamisten dazu bewegen könnten, Anschläge zu verüben.

Julian Staib



Erinnerungen an die dänische Karikaturenkrise werden wach. Trotzdem bleiben Rufe nach einer Gesetzesänderung, die ein Verbot derartiger Aktionen ermöglichen könnte, in Schweden selten. Vielmehr wird die eigene Regierung für ihr Verhalten in der Angelegenheit scharf kritisiert.