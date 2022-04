Steinmeier zu Russland : Melnyk hat einen wunden Punkt getroffen

Die SPD sollte sich nicht einreden lassen, sie allein sei gegenüber Russland so weltfremd gewesen. Sie war es nur besonders gründlich. Daran hat Frank-Walter Steinmeier seinen Anteil.

Die Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Sergej Lawrow auf einem Foto von 2016 in Moskau Bild: dpa

Die Vorwürfe und Unterstellungen aus der Botschaft der Ukraine gegen deutsche Politiker, jüngst besonders vehement ge­gen den Bundespräsidenten, sollten angesichts der Kriegsverbrechen, die den Ukrainern angetan werden, nicht auf die Goldwaage gelegt werden. Sie scheinen aber einen wunden Punkt zu treffen.

Frank-Walter Steinmeier sieht sich immerhin dazu veranlasst, seine Russlandpolitik als Außenminister un­­ter Angela Merkel und als Kanzleramtschef unter Gerhard Schröder zu erklären. Die Jahre seines außen­­politischen Wirkens stellt Steinmeier als Zeit hartnäckiger, aber schwindender Hoffnungen dar, mit Russland ir­gendwie doch eine Partnerschaft pflegen zu können. Die Gasleitung Nord Stream 2 noch unterstützt zu haben, als er schon Bundespräsident war, be­zeichnete Steinmeier als Fehler.

Gewichtiger sind Vorwürfe des ukrainischen Botschafters Melnyk, Steinmeier habe ein „Spinnennetz von Kontakten“ nach Russland geknüpft, das noch heute in der Regierung wirksam sei. Das klingt respektlos, ist aber angesichts der mannigfaltigen Verbindungen, die aus der SPD von Berlin, Hannover oder Schwerin aus in den russischen Machtapparat gepflegt wur­den, nicht ganz von der Hand zu weisen.

Die von Steinmeier und der SPD betriebene Außenpolitik der Gut­gläubigkeit und der Verdrängungskünste wird an dieser Last noch eine Weile zu tragen haben. Die SPD sollte sich aber nicht einreden lassen, sie allein sei so weltfremd gewesen. Sie war es nur besonders gründlich.