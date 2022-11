Krieg in der Ukraine : „Die Russen sind größenwahnsinnig“

Trotz anhaltender Bombenangriffe versucht Oleksandr Wilkul die Infrastruktur in der Stadt Krywyj Rih in der Südukraine am Leben zu erhalten. Ein Gespräch über russische Fehler, ukrainischen Mut und die Angst vor dem Winter.

Herr Wilkul, Sie sind Leiter der Militärverwaltung in Krywyj Rih, Ihr Vater ist der Bürgermeister. Wie hat der Krieg die Stadt verändert?

Die ganze Stadt steht nun zusammen, alle arbeiten für den Sieg. Menschen aus Krywyj Rih helfen beim Bau von Verteidigungsanlagen in den Regionen Dnipropetrowsk, Cherson und Mykolajiw. In der Stadt wurden neue Unternehmen gegründet, die Produkte speziell für den Krieg herstellen: Uniformen, Schutzwesten, Dosenfleisch und andere lang haltbare Lebensmittel. Außerdem haben wir mehr als 75 000 Flüchtlinge aufgenommen. Sie machen jetzt mehr als zehn Prozent der Einwohner aus.

Was sind die größten Probleme derzeit?

Weil die Orks (ukrainisches Schimpfwort für die russischen Besatzer, Anm. der Red.) ständig die Energieinfrastruktur beschießen, haben wir – wie das ganze Land – Probleme mit der Energieversorgung. Im September wurde der Damm stark beschädigt, der den Stausee zur Wasserversorgung unserer Stadt hält. Innerhalb von drei Tagen haben sie 14 Raketen abgefeuert, darunter Kinschals. Der Damm brach, und das Wasser schoss heraus, es hat sehr an die Niagara-Fälle erinnert. Wir mussten zwei Stadtteile evakuieren, in denen 150 000 Menschen leben, weil es zu Überschwemmungen hätte kommen können. Wir haben versucht, den Schaden schnell zu reparieren, und ich habe entschieden, zwei kleinere Dämme in der Stadt zu sprengen, damit das Wasser einfacher durchfließen kann. Wir hatten Glück. Mitte Oktober wurde das Umspannwerk getroffen. Mehrere Stadtteile waren zwei, drei Tage ohne Strom, auch die Wasserversorgung war unterbrochen. Durch den Stromausfall saßen 854 Bergleute in den Minen fest – 600 bis 1000 Meter unter der Erde. Wir konnten sie alle retten. Zu Stromausfällen kommt es weiterhin, aber die Stadt lebt, die Stadt kämpft. Insgesamt geht es uns besser als zu Beginn des Krieges. Damals waren die Russen sehr nah an die Stadt herangerückt, nur wenige Hundert Meter entfernt fanden die Kämpfe statt. Jetzt ist die Front zum Glück weiter weg.

Wie haben Sie den 24. Februar erlebt?

Um fünf Uhr wurde ich geweckt und erfuhr, dass Russland die Ukraine angreift. Ich wurde darüber informiert, dass es Raketenschläge auf militärische Einheiten in Krywyj Rih gab. Ich habe erst einmal eine geraucht, dann habe ich am Flughafen angerufen und den Befehl gegeben, die Landebahnen zu sperren. Wir haben dort Baufahrzeuge geparkt und die Navigationsgeräte des Flughafens abgeschaltet. Das war entscheidend, denn schon am zweiten Tag des Angriffs versuchten dort russische Flugzeuge zu landen. Einen Tag später rollte eine Panzerkolonne in Richtung Krywyj Rih, die wir und die ukrainischen Truppen aber stoppen konnten. Bis Mitte April bestand die Gefahr, dass die Russen Krywyj Rih erobern. Wir haben alles getan, damit das nicht passiert. Dann hat sie die ukrainische Armee zurückdrängt. Es war ein Wunder. Gott hat uns geholfen.

Sie waren also nicht auf den Angriff vorbereitet?

Es gab Kriegsvorbereitungen auf nationaler Ebene. Aber dafür sind Kommunalverwaltungen und Bürgermeister nicht zuständig.

Hätten Sie gedacht, dass Russland die Ukraine überfallen könnte?

Ich habe nicht erwartet, dass Russland im 21. Jahrhundert mitten in Europa einen Krieg beginnt. Wir müssen kämpfen. Das ist ein Krieg, der unsere Generation heimgesucht hat. Wir sollten ihn mit Würde überstehen und gewinnen.

Sie galten bis zum Krieg als pro-russisch eingestellter Politiker. Was hat sich geändert, dass Sie nun gegen die Russen kämpfen?