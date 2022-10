Krieg gegen die Ukraine : Warum Kiew zu einem Staudamm vordringen will

Nachdem es der ukrainischen Armee vor wenigen Tagen gelungen ist, die Stadt Lyman in der Ostukraine einzukesseln und zu befreien, rücken die ukrainischen Kräfte von mehreren Seiten in Richtung der Großstadt Cherson in der Südukraine vor. Bemerkenswert ist insbesondere der Vorstoß aus nordöstlicher Richtung entlang des Flusses Dnipro. Dort gelang es den Ukrainern unter anderem, die Orte Solota Balka und Nowoolexandriwka zu befreien. Ein Berater des ukrainischen Innenministeriums, Anton Gerasch­tschenko, veröffentlichte am Montag und Dienstag auf Telegram verschiedene Videos, welche die Befreiung der Ortschaften dokumentieren sollen.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik Folgen Ich folge



Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Der russische Militärblog „Rybar“ spricht gar von einem „Zusammenbruch“ der russischen Front. Demnach haben die ukrainischen Einheiten am Montag auch die Kontrolle über den Ort Dudtschany weiter flussabwärts übernommen und unternahmen, rund 100 Kilometer Luftlinie von Cherson entfernt, weitere Vorstöße in Richtung Süden.

Nach Überzeugung von Fachleuten versuchen die ukrainischen Streitkräfte, am Dnipro bis zur Stadt Nowa Kachowka vorzustoßen. Sie ist sowohl für die Wasserversorgung der Krim von Bedeutung als auch für die Querung des Dnipro. Die russischen Truppen brachten Nowa Kachowka kurz nach Kriegsbeginn unter ihre Kontrolle. Dort befinden sich seit Sowjetzeiten ein Stausee, ein Wasserkraftwerk und die Abzweigung zum Nord-Krim-Kanal.

Die Besatzer öffneten im Frühjahr die Schleusen zu dem Kanal, der große Teil der Krim versorgte, nach der russischen Annexion der Halbinsel 2014 von der Ukraine jedoch trockengelegt worden war. Der Staudamm in Nowa Kachowka ist in dieser Region die einzige Querung über den Dnipro neben der Antoniwka-Brücke bei Cherson. Die ukrainische Armee hat beide Bauwerke in den vergangenen Wochen mit Raketenschlägen schwer beschädigt, sodass sie nicht mehr befahrbar waren. Allerdings ist der massive Damm leichter zu reparieren und deshalb die einzige Strecke, über die sich die russischen Besatzungstruppen westlich des Dnipro zurückziehen könnten.

Deren Stärke geben westliche Vertreter, die nicht näher identifiziert werden dürfen, mit rund 20.000 Soldaten an. Einige von ihnen seien Teil der am besten ausgestatteten Einheiten der Invasionsarmee. Es gebe in der russischen Militärführung eine laufende Debatte darüber, heißt es aus dieser Quelle, ob man die Truppen geordnet zurückziehen oder das Gebiet westlich des Dnipro halten solle – was mit der wachsenden Gefahr der Einkesselung verbunden ist. Aus politischen Gründen sei ein Rückzug jedoch unwahrscheinlich, schließlich habe Russland das Gebiet, in dem auch die Gebietshauptstadt Cherson liegt, gerade erst annektiert. Die Lage dort könnte immer chaotischer werden, „wenn eine zunehmend verzweifelte russische Truppe mit dem Rücken zum Fluss steht“, heißt es.

Hohe Verluste beim Rückzug aus Lyman

Eine ähnliche Lage ist nach Darstellung der westlichen Vertreter schon am Wochenende in Lyman entstanden und von den Truppen mit hohem Blutzoll be­zahlt worden. Ukrainische Truppen nä­herten sich von drei Richtungen dem strategisch wichtigen Knotenpunkt. Dort liefen 3000 bis 5000 russische Soldaten Gefahr, vollständig eingekesselt zu werden: Elemente der 20. Kombinierten Waffenarmee, der nördlichen Flotte und Reservisten.