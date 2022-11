Kongresswahlen : Nur ein sanftes rotes Plätschern

Der Ballsaal des Hotels in der Washingtoner Innenstadt hatte sich schon merklich geleert. Kevin McCarthy hatte eigentlich zur Wahlparty geladen. Doch der Republikaner ließ auf sich warten. Als am frühen Mittwochmorgen klar wurde, dass die Partei vor Sonnenaufgang nicht mehr die Mehrheit der Sitze im Repräsentantenhaus erreichen würde, entschloss sich der bisherige Minderheitsführer, ein kurzes Statement abzugeben. Mit einem demonstrativen Lächeln trat er um zwei Uhr morgens ans Mikrofon und sagte den ebenso demonstrativ jubelnden Leuten, die in dem Hotel ausgeharrt hatten: „Wenn ihr morgen aufwacht, werden wir die Mehrheit haben.“ Nancy Pelosi werde dann der Minderheitsfraktion vorstehen.

Da irrte McCarthy. Auch am Mittwochmorgen hatten die Republikaner die Schwelle von 218 Abgeordnetensitzen noch nicht erreicht. Die Zahl der umkämpften Wahlbezirke, in denen noch kein Sieger verkündet worden war, blieb weiterhin groß. McCarthy zeigte sich zwar zuversichtlich, das Mandat seiner Partei vergrößert zu haben. Doch gestanden altgediente Republikaner ein, dass es „keine rote Welle“ gegeben habe. Dass sei „verdammt sicher“, sagte etwa Senator Lindsey Graham zerknirscht.

„America-first“-Flügel will künftig den Ton angeben

McCarthy, der im Januar zum neuen Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt werden will, vermied es, Erklärungen dafür zu suchen, dass seine Vorhersage, die Partei werde mehr als 60 Sitze hinzugewinnen, nicht eintraf. Dass dies mit Donald Trump zu tun haben könnte, wollte ihm nicht über die Lippen kommen. McCarthy ist auf die Stimmen des „America First“-Flügels in seiner Fraktion angewiesen, wenn er Pelosi ablösen will. Und Marjorie Taylor Greene, die informelle Sprecherin dieser „MAGA“-Republikaner, hat schon einmal deutlich gemacht, dass sie den Ton in der Fraktion vorgeben will. Nancy Pelosi wiederum veröffentlichte noch in der Nacht ein Statement: In vielen Kongressbezirken werde noch ausgezählt. Eines, sagte sie, sei aber jetzt schon klar: Die Demokraten haben die Erwartungen bei Weitem übertroffen.

Das wirkte sich am Wahlabend auch auf die Stimmung im Weißen Haus aus. Joe Biden blieb deutlich länger wach als üblich. Bis in den frühen Mittwochmorgen hinein verbrachte er viel Zeit am Telefon. Der Grund war aus seiner Sicht ein erfreulicher: Der Präsident, den Parteifunktionäre in mehreren Bundesstaaten in den vergangenen Wochen gebeten hatten, sich angesichts schlechter Zustimmungswerte aus dem Wahlkampf herauszuhalten, gratulierte nun Senatoren, Abgeordneten und Gouverneuren zu ihrem Wahlsieg. Als die ersten Ergebnisse eintrudelten und weite Teile des Nordostens auf der politischen Karte blau blieben, kam im Weißen Haus Zuversicht auf: Wenn der vielerorts prognostizierte Einbruch in demokratischen Hochburgen insbesondere in den Neuengland-Staaten ausbleibe, werde es womöglich gar keine rote Welle geben.

Im Bundesstaat New York lagen die Demokraten zwar in einigen Kongressbezirken hinter den Republikanern, doch die gefährdeten Wahlkreise in Maine, Connecticut und Rhode Island schienen im Lager der Demokraten zu bleiben. Als im weiteren Verlauf des Abends eine Nachricht aus Virginia das Weiße Haus erreichte, soll bei Bidens Leuten gar ein Gefühl der Genugtuung aufgekommen sein: Dieser Wahlabend nehme einen anderen Verlauf als viele es prognostiziert haben, wurde nun ein Mitarbeiter des Präsidenten zitiert.