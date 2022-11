Aktualisiert am

Jeder glaubt an ein anderes Amerika

Vor der Kongresswahl : Jeder glaubt an ein anderes Amerika

Bei der Präsidentenwahl vor zwei Jahren hat Joe Biden im Landkreis Northampton in Pennsylvania mit nur 1200 Stimmen Vorsprung gewonnen. Unterwegs in einer politisch gespaltenen Gegend.

Straßenschilder an der Route 248 außerhalb von Easton Bild: Tobias Everke

Die Straße vor der Farm zerhackt Nellie Padulas Sätze. Wuuusch, immer wenn ein Auto um die Kurve fährt, dann verschwindet ein Wort in dem Rauschen der Reifen auf dem nassen Asphalt. Sie kennt das schon, setzt einfach noch mal an. Die Hauptsache ist ja, dass sie hintenraus wohnen. Zwischen der Kurve der Pennsylvania Route 248 und ihrem Haus liegen die Lagerhalle und die alte ochsenblutrote Scheune.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

In dem düsteren Räumchen hier vorn steht sie für die Kartoffeln und manchmal auch die Äpfel und für die Autos, die nicht vorbeibrausen, sondern kurz ranfahren. Sechs Dollar kostet der Sack Kartoffeln bei den Padulas, es gibt weiße, goldene und rote, das Preisschild ist handgeschrieben. Seit alles so teuer geworden ist, haben sie ein wenig angezogen. Auf dem Markt in der Stadt bezahlt man das dieser Tage manchmal schon für einen Salatkopf.

Dass die Benzinpreise gerade irre sind, das weiß jeder. Aber vom Autofahren halte das die Leute offenbar nicht ab, sagt Nellie Padula. Auch sie und ihr Bruder Joseph müssen den teuren Diesel bezahlen, es hilft ja alles nichts, ohne den laufen die Landwirtschaftsmaschinen nicht.

Doch Nellie und Joseph haben schon bessere Zeiten gesehen und wenn es einer wissen muss, dann die beiden, nach 85 und 89 Jahren auf diesem Hof in Bath im Northampton County, Pennsylvania. Herausposaunen tun die Geschwister das aber nicht. „Wir halten uns lieber bedeckt“, sagt Nellie Padula und kommt dann, mit der Hand auf den Tisch gestützt, den schmalen Rücken etwas krumm, doch ins Reden.

„Wir arbeiten“, sagt sie. „Nicht wie die jüngeren Generationen.“

Es ist kein Zufall, dass es Joseph und Nellie Padula selbst sind, die an diesem nassen Herbsttag aus der Lagerhalle kommen, wenn vorn das Türglöckchen klingelt. Sie betreiben den Hof gemeinsam mit ihrem Bruder, zur größten Not auch nur zu dritt, wenn die Helfer gerade krankgeschrieben oder im Urlaub sind, wie in den vergangenen Wochen. Wie sie das noch schaffen? „Wir arbeiten“, sagt Nellie Padula. „Nicht wie die jüngeren Generationen.“ Auch wenn die vergangenen Jahre ihnen viel abverlangt haben. „Wir haben einen … Präsidenten“, sagt Nellie – und jetzt donnert ein besonders lauter Lastwagen vorbei und sie muss das verschluckte Wort wiederholen – „einen schlechten, schlechten Präsidenten“.

Der kann zwar nichts für die magere Ernte in diesem Jahr – nur zehn Prozent der Äpfel und nur die Hälfte der üblichen Menge Kartoffeln –, das war die Trockenheit. Aber für den teuren Sprit, findet Nellie, kann Joe Biden schon etwas. Und dabei hatte er behauptet, es würde alles besser werden. „Er hat das Gegenteil von dem gemacht, was die Regierung vorher gemacht hat.“ Und das, da sind sich die Padulas einig, kann nicht gut sein. Hierher hat sich zwar noch kein Migrant verirrt, auch nicht als Erntehelfer, aber die Padulas wissen, dass Biden es „in Ordnung findet“, wenn sie über die Grenze kommen. „Sie arbeiten nicht. Sie bekommen alles umsonst, Versicherungen, alles.“

Ihre Eltern dagegen, die haben noch richtig geschuftet. Auch sie waren Migranten, aus Polen eingewandert in den Zwanzigerjahren. Eigentlich wollte der Vater wieder zurück in die Heimat, doch er hing im Kauf einer anderen Farm drin, musste die Schulden abarbeiten, dann kam seine Frau nach, und er hat den Hof hier gekauft. Nellie sagt: „Er ist unser Leben, wir sind damit groß geworden. Wir lieben es.“