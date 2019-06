Aggressionen im Sommer : Es wird hitzig!

Neulich war in einem Frankfurter Hinterhof zu beobachten, wie eine Frau barfuß auf den Balkon trat und sich die Füße verbrannte. Das heißt, sie verbrannte sich die Füße natürlich nicht wirklich. Die Sonne hatte die Steine den Tag über aufgeheizt, und nun, am frühen Abend, waren sie eben heiß. Die Luft stand wie Suppe im Topf. Die Frau rief „scheiß Wetter“, und als hinter ihr ein Mann den Kopf durch die Balkontür steckte, maulte sie „Du siehst doch, dass es hier zu heiß ist“, wobei unklar blieb, wie er das sehen sollte. Sie ging wieder rein und knallte die Tür zu. (Die Frau war übrigens nicht ich, aber ich hätte es sein können.)

Solche Szenen spielen sich derzeit überall in Deutschland ab. Sie spielen sich auch sonst ab, aber derzeit öfter. Wegen der Hitze. Die macht Menschen reizbar, teilweise auch aggressiv. Wissenschaftler nennen das den „Long hot summer effect“. Der Begriff stammt aus Amerika, er wurde in den Sechzigerjahren eingeführt, um das Phänomen zu erklären, dass politische Unruhen und Krawalle mit zunehmender Sommerhitze immer wahrscheinlicher werden.

Das Testosteron ist schuld? Die Ausrede kann nicht gelten

Auch im Alltag erhitzt die Hitze die Gemüter; Autofahrer in Autos ohne Klimaanlage hupen öfter als solche in klimatisierten Fahrzeugen, ergab eine Studie in der Wüstenstadt Phoenix. Baseballspieler werfen gegnerischen Spielern den Ball signifikant häufiger absichtlich an den Kopf, wenn draußen dreißig Grad sind, als wenn es kühl ist. Der Sprecher der Berliner Schwimmbäder sagte vor ein paar Tagen, wie Massenschlägereien im Freibad mitunter zu erklären seien: „Immer Hitze, immer Testosteron.“ Zum Testosteron ein andermal.

Hitze, so könnte man denken, macht uns also zu schlechteren Menschen. Aber das ist falsch. Sie macht uns bloß zu unbeherrschteren Menschen. Wer grundsätzlich tiefenentspannt ist, wird nicht plötzlich ausrasten. Wer oft kurz vorm Ausrasten ist, rastet jetzt eben aus. Insofern ist ein heißer Tag wie dieser Sonntag ein guter Anlass, das persönliche Reizbarkeitslevel zu ermitteln und daraus seine Schlüsse zu ziehen. Wer sich heute über Nichtigkeiten aufregt, regt sich wahrscheinlich auch sonst oft über Nichtigkeiten auf, bloß wird es heute wahrscheinlich sichtbarer. Das ist wie mit Sternen: Sie sind immer da, aber bei wolkenlosem Himmel und wenig Streulicht besonders gut zu sehen.

So wäre es wünschenswert, dass heute manchen, die sonst ihre Wut in Kommentarspalten im Internet in hässliche Wörter gießen, beim Fluchen in der Schlange vor der Eisdiele klar wird, was sie da eigentlich tun: überkochen. Wer schon mal einer Flüssigkeit beim Überkochen zugesehen hat, weiß, wie wenig hilfreich das für alle Beteiligten ist, Flüssigkeit inklusive.

Die Ausrede, das Testosteron sei schuld, kann nicht gelten, es ist höchstens mitschuldig. Am Ende ist das eigene Verhalten aber, wie immer, eine Frage des guten und starken Willens. In jedem Freibad sind eine Menge männlicher Männer zu beobachten, die sich trotz Hormone und Hitze nicht prügeln, sondern ordnungsgemäß in der drängeligen Pommesschlange anstellen, wo sie für ihre Kinder Speisen zu erwerben gedenken, während ihnen die Steine unter den Füßen glühen. Ihre Gelassenheit ist von buddhistischer Eleganz.

Eine gute Nachricht zum Schluss: Extreme Hitze führt nicht zu extremer Aggression, sondern, im Gegenteil, zu Erschlaffung. Wer seiner eigenen Coolness nicht traut, kann sich an Tagen wie heute also einfach müdesonnen.