Zehn Millionen Infizierte : Das Virus nimmt keine Rücksicht auf schlechte Regierungen

Wer weniger testet, hat weniger Infektionen? Politische Geisterfahrer, die so rechnen in der Pandemie, verhöhnen den Verstand. Und sie entfernen uns alle nur weiter von einer Erholung der globalisierten Welt.

Hundert Tage für die erste Million, zwölf Tage nur noch für die zweite Million und zuletzt weniger als sechs Tage für die zehnte Million. Hier stehen wir nun: Zehn Millionen weltweit gemeldete Sars-CoV-2-Infektionen, fast eine halbe Million registrierte Todesopfer – in sechs Monaten. Es braucht nicht den Verweis auf die mutmaßlich hohe Dunkelziffer in vielen Weltregionen, um zu erkennen, dass die Pandemie alles andere als überstanden ist. Dieses Virus lässt uns keine Ruhe, es kommt und geht, es ist gefährlich und bleibt unberechenbar – und das auch für junge Menschen.

Selbstverständlich braucht es jetzt dringend Hoffnung. Vor der demoralisierenden Wirkung des Auf und Ab in diesem „Marathon“ (Angela Merkel) sollten wir uns, so gut es geht, schützen. Doch illusorische Hoffnungen genauso wie die immer noch kursierenden Selbst- und Vortäuschungen können nicht die Sicherheit geben, die sich alle wünschen.

Nirgendwo gibt es diese Sicherheit. Und dort, wo sie von den offiziellen Zahlen her am ehesten gerechtfertigt wäre – in einigen ostasiatischen Staaten –, die aus ihren Erfahrungen in der ersten Coronavirus-Krise vor siebzehn Jahren Lehren gezogen und die Eindämmung jenseits von „strikt“ bis „drakonisch“ organisiert haben, ist der gesundheitspolitisch dominierte Krisenmodus der Alltag. Vielen hierzulande ist das ein Greuel; so wie der Gedanke, dass die Pandemie die Welt wirklich verändern könnte, gar nachhaltig verändern wird.

Epidemiologische Wahrheiten akzeptieren

„Neue Normalität“ ist in der Hinsicht ein verunglückter Begriff. Er suggeriert, dass von der alten Normalität nichts bleibt. Dabei sollte spätestens seit dem Eintritt in die Lockerungsphase – dem Tag, an dem die Bundeskanzlerin den Ministerpräsidenten der Länder das Maßnahmenheft endgültig übergeben und das Robert-Koch-Institut sich, dem föderalen Prinzip folgend, an die Gesundheitsämter übergeben hat – zumindest diese Sicherheit wiederhergestellt sein: Von einer vermeintlichen Expertokratie oder einem Monopol des Gesundheitsschutzes sind wir weit entfernt.

Ein paar Wochen Lockdown, international gesehen in der mildesten Variante, haben unsere Demokratie jedenfalls nicht geschwächt. Was sich dagegen ändern wird und muss, ist die Verankerung des Vorsorgeprinzips in der Pandemiepolitik. Das scheint nach den Erfahrungen mit diesem hochinfektiösen, aber noch nicht einmal maximal tödlichen Erreger unvermeidlich zu sein. In vielen Ländern hat eine solche Debatte schon begonnen. Die Pandemie als Risikofaktor für die innere und die äußere Sicherheit wird nur noch von denen in Abrede gestellt, die sich an ihrer eigenen Macht selbst berauschen. Dabei wären sie, wie die Zahlen zeigen, gut beraten, die epidemiologischen Wahrheiten zu akzeptieren, die von einer Wissenschaftsgemeinde, die noch nie so aufgewühlt war, in der ganzen Welt regelrecht ans Licht gezerrt werden.

Es sind Zehntausende Veröffentlichungen mittlerweile, eine gigantische Datenflut, die kurzfristig vor allem eine Frage beantworten müssen: Genügen die allgemeinen Corona-Regeln, die vor allem Hygieneregeln sind und präventives Verhalten für jeden Einzelnen vorgeben, um das Virus langfristig in den Griff zu bekommen, zumindest bis wirksame Impfstoffe verfügbar sind?

Bis zur Immunität ist nichts sicher

Das globale Experiment dazu läuft. Jedes Land, jeder Staat füllt sich seinen seuchenpolitischen Apothekenschrank mit anderen Mitteln. Die Welt wird daraus viel lernen – wenn sie es denn will und sich nicht wie der amerikanische Präsident auf den Standpunkt stellt: Augen zu und durch. Wer meint, man müsse nur weniger testen, dann gebe es auch weniger Infizierte, der verhöhnt den wissenschaftlichen Verstand, schadet seinem eigenen Volk und stellt in der globalisierten Welt ein reales Sicherheitsrisiko dar.

Wohin die Pandemie in den nächsten Monaten also führen wird, hängt wesentlich davon ab, ob weiter an den Fakten vorbei regiert wird. Die Vereinigten Staaten sind das krasseste Beispiel dafür, was geschieht, wenn Maßnahmen zu spät ergriffen werden und der Versuch, die Kurve abzuflachen, auch noch fahrlässig abgebrochen wird. Immer neue Höchststände an Neuinfektionen, überlastete Intensivstationen und unnötige Todesopfer sind die Quittung. Das Virus nimmt keine Rücksicht.

Noch wissen wir nicht, ob und wie wir am Ende eine Immunität gegen Sars-CoV-2 erreichen können. Die Impfstoffentwicklung kommt voran, auch Therapien machen Fortschritte. Aber der Schlachthof-Ausbruch in Gütersloh zeigt auch, dass bis dahin nichts sicher ist. Hotspots bleiben ein Problem. Vier Fünftel der Infektionen werden überwiegend von wenigen Infizierten ausgelöst. Nicht weniger, sondern mehr und gezielteres Testen und konsequentes Isolieren – das ist die Antwort der Wissenschaftler darauf.

Das ist kein „Statement“, es ist ein Rat. Der Politik bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als danach zu handeln, wenn sie langfristig das Sicherheitsgefühl der Bürger wiederherstellen möchte.