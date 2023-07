Ein Jahr lang ging der türkische Präsident dem Rest der NATO gehörig auf die Nerven. Doch für ihn hat sich die Beitrittsblockade in mehrfacher Hinsicht gelohnt.

Der türkische Präsident auf dem NATO-Gipfel in Vilnius Bild: AFP

Mancher wird nach dem plötzlichen Einlenken des türkischen Präsidenten vor dem NATO-Gipfel genüsslich angemerkt haben, dass Erdogan zwar laut gebrüllt habe, am Ende aber nur ein paar unverbindliche Versprechen nach Hause bringe. Doch jeder Hohn über den Herrscher aus Ankara ist fehl am Platz. Denn nach einem Jahr Ringen um den NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens geht er nicht als Verlierer vom Parkett.

Innenpolitisch trug ihn das Bild durch den Wahlkampf, dass selbst für die großen NATO-Mächte kein Weg an Erdogan vorbeiführt. Dass er bei seinem letzten Poker keine Wiederaufnahme der EU-Beitrittsgespräche erreichte, sondern erst mal nur Absichtserklärungen, ist da zweitrangig.

Erdogan ist ein politischer Vermarktungskünstler, der seinen Anhängern auch das als satten Erfolg verkaufen kann. Schweden ist ihm beim Umgang mit kurdischen Extremisten weit entgegengekommen. Auch außenpolitisch überwiegt der Nutzen.

Am Ende ist nicht entscheidend, dass Ankara dem Rest der NATO ein Jahr lang gehörig auf die Nerven ging. Dass Erdogan ein schwieriger Partner ist, wusste man in westlichen Hauptstädten schon früher. Mit seinem Agieren hat er der Welt unmissverständlich gezeigt, dass er bereit ist, für die türkischen Interessen weit zu gehen. Er ist aber ein kühl kalkulierender Machtmensch, der wieder mehr Nähe zum Westen gewinnen will.