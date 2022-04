Amtswürde adé : Hauptsache, der Rubel rollt

Gerhard Schröder war da immer ganz offen: Nach dem Ende seiner Kanzlerschaft wolle er Geld verdienen. Früher brauchte man Geld, um in die Politik zu gehen. Heute geht man demnach in die Politik, um daraus Geld zu machen. Doch wenn das das Geschäftsmodell ist – warum sollte der Staat gerade politische Spitzenverdiener dabei mit einem halben Dutzend Mitarbeitern plus Büro unterstützen?

Keine Frage: Es gibt „nachamtliche Pflichten“. Ehemalige Staats- und Regierungschefs nehmen Termine für das Land wahr. Gegen eine angemessene Ausstattung, in der sich die Bedeutung des einstigen Amtes spiegelt, ist daher nichts zu sagen. Amtswürde wirkt fort – hoffentlich auf allen Seiten. Deshalb sollte man sich zum einen eine allzu kleinliche Kon­trolle ersparen. Eine „Lex Schröder“ braucht es nicht.

Aber das Verhalten einstiger Amtsträger ist durchaus bedeutsam – sogar Pensionsansprüche sind nicht sakrosankt. Ein Staatsdiener darf nicht gegen sein Land arbeiten und einen Angriffskrieg unterstützen – ein ehemaliger auch nicht. Das gilt erst recht für einen früheren Regierungschef. Schröder hatte seine Verdienste. Die werden auch nicht ausgelöscht. Aber er muss für seine Gasgeschäfte, die ihn schon manchen Getreuen gekostet haben, nicht noch besonders alimentiert werden. Über die Wege zu Frieden und Völkerverständigung kann man in der Tat streiten. Doch darum geht es Schröder ja gar nicht. Hauptsache, der Rubel rollt.