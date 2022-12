Zukunft des ÖPNV : Die Bahn hat sich gründlich verfahren

So schön kann der Taunus sein: Regionalbahn in der Nähe von Wehrheim am 7. Oktober 2022 Bild: AP

So viel ist sicher: Irgendwann im kommenden Frühjahr wird das deutsche Sommermärchen des Jahres 2022 eine Fortsetzung finden, und zwar für immer. Für zunächst 49 Euro im Monat können alle Bürger zumindest im übertragenen Sinn barrierefrei den gesamten öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland nutzen. Keine verzweifelten Blicke mehr vor Ticketautomaten, kein Verirren mehr in einem Dschungel aus Tarifzonen – wie schön kann doch die Bahnwelt sein.

Wenn da nicht die Deutsche Bahn selbst wäre. Wer aus beruflichen oder privaten Gründen regelmäßig auch nur eine Teilstrecke mit Zügen zurücklegt, die auf die alternativlose Infrastruktur der DB angewiesen sind, der mag die Botschaft wohl hören.

Aber der Glaube an die helle Zukunft des ÖPNV ist angesichts des dystopischen Zustandes der DB, für den eine seit Menschengedenken in Bayern regierende Partei in Gestalt einer knappen Handvoll sogenannter Bundesverkehrsminister die Hauptverantwortung trägt, eine haltlose Utopie.

Denn so richtig es aus klimapolitischer Sicht ist, die Zahl der Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel schnellstmöglich zu vervielfachen, so unerreichbar mutet diese Ziel angesichts des Fehlens an Trassen und an robustem rollenden Material an.

Mehr zum Thema 1/

Denn alles andere als sicher ist, woher die Dutzende Milliarden Euro kommen sollen, um aus zweigleisigen viergleisige Korridore zu machen, den Netzbetrieb zu digitalisieren und die Züge zu beschaffen, die nötig sind, um den erhofften Passagieransturm aufzunehmen.

Stattdessen werden Pendler, die bislang bereit waren, für Zeitkarten und Jobtickets streckenabhängige Preise zu bezahlen, mit der 49-Euro-Flatrate auf Kosten der Allgemeinheit subventioniert. Und niemand kann sagen, ob das Geld ausreichen wird, das der Bund in die Hand nehmen will, um die Verluste der Verkehrsverbünde auszugleichen, um auch nur den Status quo aufrechtzuerhalten.

Wenn das die Zeitenwende im Bahnverkehr sein soll, dann lautet der Titel dieses Märchens „Gründlich verfahren“.