Geld für die Bundeswehr : 100 Milliarden Euro sind erst der Anfang

Es ist eine gigantische Summe, die eine seltene Koalition der Willigen im Bundestag auf den Weg gebracht hat. Hundert Milliarden Euro sollen in den kommenden Jahren ausgegeben werden, um die Bundeswehr wieder zu einer Streitmacht zu formen, die ihrem Namen gerecht wird: die fähig ist zu kämpfen, auf die sich ihre Verbündeten verlassen können und an deren militärischer Macht kein Gegner zweifelt.

Der Schritt ist überfällig. Schließlich wachsen die Ausrüstungslücken in der Truppe seit Jahrzehnten. Am Ende aber brauchte es erst den russischen Einmarsch in die Ukraine, um die Ampelkoalition und die Union zu der nun beschlossenen Kraftanstrengung zu bewegen. Mit dem hundert Milliarden Euro schweren „Sondervermögen“, in Wahrheit Schulden, welche die Deutschen ab 2031 abbezahlen müssen, soll die Bundeswehr so ertüchtigt werden, dass zumindest die großen Lücken in der Ausrüstung geschlossen werden, und zwar „zügig“, wie Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hervorhebt.

Ein Gesamtkonzept, nach welchen Kriterien das geschehen soll, hat die Bundesregierung nicht vorgelegt. Aber zumindest lässt sich die Einkaufsliste als eine Zusammenstellung von Projekten lesen, mit denen Deutschland seinen Beitrag zu den NATO-Planungszielen aufbessern will, die bereits beschlossen waren und für die bislang das Geld fehlte.

Für die oftmals sehr teuren Systeme aus der „Dimension Luft“ sind allein 41 Milliarden Euro vorgesehen. Darunter fällt das amerikanische Kampfflugzeug F-35. Deutschland braucht es dringend, um den museumsreifen Tornado zu ersetzen und zur nuklearen Abschreckung der NATO beitragen zu können. Aber auch für neue Eurofighter zur elek­tronischen Kampfführung gibt es Geld, für leichte und schwere Transporthubschrauber – sowie nicht zuletzt für die Bewaffnung von Drohnen, über die vor allem die SPD zehn Jahre lang immer wieder neue Grundsatzdiskussionen vom Zaun brach – statt sie endlich zum Schutz der Soldaten zu beschaffen.

Aber ist die Liste der Projekte, die im Sonderhaushalt finanziert werden sollen, auch mit Blick auf den russischen Überfall auf die Ukraine strategisch zu Ende gedacht? Um einen russischen Angriff auf die NATO-Ostflanke aufzuhalten, fehlt es dem Bündnis weder an Kampfflugzeugen noch an Kriegsschiffen. Die können die Amerikaner rasch bereitstellen. Aber bis eine große Zahl amerikanischer Soldaten nach Europa transportiert ist, braucht es Zeit.

Die drei voll einsatzfähigen Divisionen, die Deutschland dem Bündnis versprochen hat, brauchte es so rasch wie möglich. Es ist deshalb kaum nachvollziehbar, warum 60 Milliarden Euro für see- und luftgestützte Systeme ausgegeben werden sollen, wenn Deutschland mit aller Mühe gerade einmal eine Brigade für den Einsatz an der NATO-Ostflanke bereitstellen kann. Bescheiden wirken die 17 Milliarden Euro für Systeme der „Dimension Land“. Das gilt selbst unter der Maßgabe, dass die Digitalisierung von Führungsfähigkeiten der Bundeswehr im Wert von 20 Milliarden Euro im Wesentlichen dem Heer zugute kommt. Sie ist überfällig, damit die Deutschen auf dem Stand ihrer Verbündeten sind und mit ihnen kommunizieren können.

Wehretat sollte dauerhaft erhöht werden

Entscheidend aber ist, dass die hundert Milliarden Euro nur ein Anfang sein dürfen. Denn der Weg wird deutlich länger sein, als das Geld reicht. Viele Projekte wie das Future Combat Air System (FCAS), das Deutschland, Frankreich und Spanien auf den Weg gebracht haben, werden erst in ferner Zukunft einsatzbereit. Das bleibt auch dann so, wenn es Lambrecht im Gegensatz zu ihren Vorgängern gelingt, die schleppenden und ineffizienten Beschaffungsprozesse so zu straffen, dass komplexe Rüstungsprojekte künftig pünktlich geliefert werden. Dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass die Beschaffungsliste von Preisen des Jahres 2021 ausgeht und die galoppierende Inflation die Beschaffungen ebenso verteuert wie die stark gestiegene Nachfrage nach Rüstungsgütern.

Will Deutschland seiner sicherheitspolitischen Verantwortung in Europa, die führende Politiker gerne mantrahaft wiederholen, gerecht werden, führt an einem deutlich höheren Wehretat in Höhe von mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts kein Weg vorbei. Das Einfrieren des jetzigen Haushalts hingegen würde bewirken, dass der Anteil der Personal- und Betriebskosten, der vier Fünftel des Verteidigungshaushalts ausmacht, die Modernisierung auffrisst. Projekte würden wieder priorisiert oder abgebrochen. Die Ertüchtigung der Truppe würde stocken. Zweifel, ob Deutschland seine Streitmacht im Kriegsfall bereit wäre einzusetzen, würden wachsen. Für Deutschland wäre das eine sicherheitspolitische Bankrotterklärung.