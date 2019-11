Rentenstreit in der Koalition : Die verkappte Führungsfrage

Im Oktober verschickt der CDU-Abgeordnete Christian Freiherr von Stetten einen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das Schreiben handelt von der Grundrente, ist eigentlich aber eine formvollendete Drohung. Oben prangt der Adler des Bundestages, darunter steht: „Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, liebe Frau Dr. Merkel“. Es folgt, was die Konservativen in der Union seit jeher sagen: Der Staat darf den Armen nur dann die Rente aufbessern, wenn sie das wirklich brauchen, und deshalb muss es vorher eine sogenannte Bedürftigkeitsprüfung geben. Dann steht da: „Diese Auffassung teilen viele Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, was sich in einer Abstimmung in der Fraktion entsprechend niederschlagen würde.“

Es ist eine Machtprobe. Wenn Merkel oder die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer es wagen sollten, der SPD bei der Grundrente zu weit entgegenzukommen, müssen sie mit ernstem Widerstand rechnen. Von Stetten ist kein Hinterbänkler. Er führt den Parlamentskreis Mittelstand, einen der mächtigsten Zirkel im konservativen Flügel der Union. Und seine Empörung ist in der Fraktion längst keine Einzelmeinung mehr.

Zwei Wochen später, am 31. Oktober, tagt in Berlin eine diskrete Gruppe von Unterhändlern von beiden Seiten der Koalition. Die Zeit drängt. Die Linken in der SPD wollen die große Koalition lieber heute als morgen verlassen und würden sie am liebsten an der Grundrente scheitern lassen. Das macht sich gut im Wahlkampf. Diejenigen, welche die Regierung retten wollen, müssen das Thema deshalb vor der Stichwahl um den SPD-Parteivorsitz abräumen. Werden dort nicht der verlässliche Olaf Scholz und Klara Geywitz gewählt, sondern Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, kann es schnell aus sein mit der Koalition. Dann benutzen Walter-Borjans und Esken die Grundrente möglicherweise als Sprungbrett für Neuwahlen.

Rentner sollen sich nicht „nackig machen“

Elf Stunden dauert die Sitzung, dann scheint ein Mittelweg gefunden: Die Unterhändler der SPD lassen zu, dass arme Rentner sich doch ein wenig prüfen lassen, um die Grundrente zu bekommen. Die Unterhändler der CDU erklären sich im Gegenzug bereit, bei dieser Prüfung nicht zu weit zu gehen. Rentner sollten sich nicht völlig „nackig machen“ müssen, sondern einfach nur ihren Einkommensteuerbescheid vorlegen. Alles, was dort nicht auftaucht, also unvermietete Immobilien, Aktien, Schmuck oder Kunstwerke, soll nicht geprüft werden. Der Begriff „Bedürftigkeitsprüfung“, das rote Tuch der SPD, verschwindet. Stattdessen steht im Kompromisspapier der Satz: „Um den Bedarf für eine Grundrente zielgenau festzustellen, findet eine Einkommensprüfung statt.“ Manches ist zwar noch offen. Wer wie viel bekommen soll und was das kostet, soll erst ein paar Tage später im Koalitionsausschuss verhandelt werden. Über das Prinzip aber ist man sich einig, und kurz nach dem Ende der Verhandlungen läuft eine Meldung über den Ticker: „Nach monatelangem Streit zeichnet sich in der Koalition eine Einigung beim geplanten Projekt einer Grundrente ab.“