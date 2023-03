Am Ende zeigten sich die Führungen der Ampelparteien am Dienstagabend zufrieden mit den Ergebnissen ihrer zweieinhalbtägigen Koalitionsverhandlungen. Lars Klingbeil, einer der beiden SPD-Vorsitzenden, wies darauf hin, dass das vorige Jahr im Wesentlichen dadurch geprägt gewesen sei, mit geeigneten Maßnahmen auf den Krieg in der Ukraine zu reagieren. Jetzt sei das Ziel, die Transformation Deutschlands hinzubekommen. Klingbeil nannte als Beispiele die Stärkung der Bahn, den Ausbau der erneuerbaren Energien und eine „massive“ Beschleunigung von Genehmigungsverfahren.

Ricarda Lang, eine der beiden Grünen-Vorsitzenden, sagte, es seien „auf keinen Fall“ einfache Verhandlungen gewesen. Doch sei in den vergangenen Jahren „viel liegengeblieben“. Jetzt gehe die Ampel „endlich“ Strukturreformen an. Lang nannte als Beispiel den Ausbau der Bahn. Der Investitionsbedarf belaufe sich bis zum Jahr 2027 auf 45 Milliarden Euro. Nun wolle die Ampel die Lkw-Maut erhöhen und das dadurch eingenommene Geld zu 80 Prozent in den Ausbau des Schienennetzes stecken.

Eine „sektorübergreifende Gesamtrechnung“

Auch über den so lange vor allem zwischen FDP und Grünen umstrittenen Ausbau von Autobahnen hat sich die Koalition geeinigt, wie am Dienstagabend mitgeteilt wurde. Dabei hob der FDP-Vorsitzende Christian Lindner darauf ab, dass man 144 Autobahnprojekte, sogenannte Engpässe, identifiziert habe, deren Ausbau als „überragendes öffentliches Interesse“ eingestuft werden solle. Damit kann auch für sie die Planungs­beschleunigung greifen. Die Grünen hatten sich zunächst dagegen gesträubt. Daher setzte Lang den Schwerpunkt anders, sprach davon, dass man bei einer „begrenzten Zahl“ von Straßen den Ausbau beschleunigen wolle. Doch solle künftig beim Bau von Autobahnen Fläche für den Ausbau von Solarenergie genutzt werden.

Was die Verhandlungen besonders verzögerte, waren ein heftiger Streit zwischen den Koalitionspartnern, insbesondere zwischen FDP und Grünen, über die Frage, inwiefern die Einsparziele bei den CO 2 -Emissionen verpflichtend für die einzelnen Sektoren sein sollen. Das war in den Eckpunkten zum Klimaschutzsofortprogramm aus dem grünen Bundeswirtschaftsministerium so vorgesehen. Die FDP bestand auf mehr Flexibilität. Hintergrund ist, dass der Verkehrssektor, den Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) verantwortet, nach den derzeitigen Planungen die Ziele nicht erreichen wird. Der Koalitionsvertrag ist in dieser Frage hinreichend unklar: Da heißt es zwar einerseits, dass alle Sektoren „einen Beitrag leisten müssen“, andererseits ist von einer „sektorübergreifenden Gesamtrechnung“ die Rede.

In dem sechzehnseitigen Beschluss des Koalitionsvertrags, überschrieben als „Modernisierungspaket für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung, findet sich ein Kompromiss zwischen beiden Positionen. Die FDP kann für sich verbuchen, dass die Sektoren künftig tatsächlich „aggregiert“ betrachtet werden. Dass also – wie die Grünen-Vorsitzende Lang es ausdrückt – die Sektoren einander „helfen könnten“. Das heißt, dass eine Übererfüllung der Ziele in einem Bereich einen anderen ausgleichen könnte, der die Ziele verfehlt. Das Problem ist, dass derzeit von einer ausgeglichenen Gesamtrechnung keine Rede sein kann. Deshalb gibt es als Zugeständnis an die Grünen in Sektoren, die die Ziele verfehlen, die Pflicht zum Nacharbeiten. Alle Bundesministerien, aber „insbesondere jene, in deren Zuständigkeitsbereich die Sektoren liegen, die die Zielverfehlung verursacht haben“, müssten durch Maßnahmen zur Minderung beitragen.

Die Koalitionspartner hatten sich am Sonntagabend zu einer Sitzung des Koalitionsausschusses getroffen, die Nacht durchverhandelt und am Montag die Sitzung zunächst unterbrochen. Am Dienstag wurde auch noch über den kompletten Tag weiterverhandelt. Bereits am Nachmittag hatte Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt, es werde ein „großes Werkstück“ herauskommen, das die Mühe gelohnt haben werde.

Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, CDU-Chef Friedrich Merz, äußerte sich am Dienstag zu den Verhandlungen der Koalition. „Wir haben ganz offensichtlich in Deutschland eine Regierungskrise“, sagte er vor Beginn einer Sitzung der CDU/CSU-Fraktion. Die Bundesregierung könne sich in wesentlichen Fragen nicht mehr einigen. „Sie hat in den letzten Tagen und Wochen permanent öffentlich gestritten.“ Nach so vielen Stunden ergebnisloser Beratungen „kann man im Grunde genommen kaum noch mit tragfähigen und belastbaren Lösungen rechnen“, sagte der CDU-Vorsitzende. Merz beklagte, dass die europäischen Partner Zweifel an der Handlungsfähigkeit Berlins hätten. „Deutschland ist in Brüssel mittlerweile als Totalausfall registriert. Ein Land, auf das man nicht mehr zählen kann.“ Der CDU-Vorsitzende kündigte an, die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung am Donnerstag im Parlament zu thematisieren.