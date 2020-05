„Eine echte Gefahr“ : Klingbeil fordert Widerstand gegen Corona-Verschwörungstheorien

FAZ Plus Artikel: Corona-Verschwörungstheorien : Woran Xavier Naidoo glaubt

Der Sänger Xavier Naidoo verbreitet Verschwörungstheorien. Dass er sich damit schadet, ist ihm offensichtlich egal. In langen Youtube-Interviews und in Chatgruppen gibt er Einblicke in seine Gedankenwelt. Experten finden seine Ansichten gefährlich.